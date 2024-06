Der beste Burger Europas kommt aus Wien

Wo kann man in Europa gut Burger essen gehen? London, Madrid und Berlin sind für ihre Streetfood-Kultur bekannt. Doch für den besten Burger Europas müssen wir gar nicht weit reisen. Denn laut einem neuen Ranking von "Big 7 Travel" kriegt man den besten Burger des Kontinents in Wien.

Wir sind Burger-Meister! Auf dem Fußballfeld ist zwar noch alles offen, doch in puncto Burger geht Österreich schon mal als klarer Sieger hervor. Die internationale Reiseplattform "Big 7 Travel" kürt alljährlich die 50 besten Burger Europas - an der Spitze des diesjährigen Rankings befindet sich das Wiener Burger-Lokal XO Grill.

Im XO Grill gibt es den besten Burger Europas

Die Liste wird basierend auf lokalen Bewertungen, Social-Media-Ratings und den persönlichen Eindrücken des Redaktionsteams erstellt. Die Chefredakteurin war in Wien selbst einen Smash Burger essen, und offenbar mehr als begeistert. Laut "Big 7 Travel" verspricht das Lokal "ein Burger-Erlebnis wie kein anderes".

Seit knapp vier Jahren bereiten Ben Hofer und Robert Weishuber ihre beliebten Smash-Burger zu. Ursprünglich während des Lockdowns als Pop-up gestartet, erlangten ihre Burgerpatties von pensionierten österreichischen Milchkühen schnell große Beliebtheit. Diese werden im Ranking besonders hervorgehoben, ebenso wie die kleine, aber feine Burger-Auswahl, die saisonalen Zutaten von lokalen Produzenten sowie die von Hand geschnittenen Pommes mit hausgemachter Sauce, frischen Kräutern und Sesam.

Auch von heimischen Gourmetexperten erhielt XO Grill in den letzten Jahren gleich mehrere Auszeichnungen. Neben dem Standort in der Kettenbrückengasse eröffnete XO Grill vor einigen Monaten auch eine zweite Filiale in der Neubaugasse.

Auf Platz zwei und drei des Rankings folgten das Bunsen in Dublin, Irland, und das The Beefy Boys in Hereford, Vereinigtes Königreich.