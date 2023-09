Auf der Suche nach dem perfekt zubereitetem Steak und saftigen Burger stellt Falstaff die besten Steak- und Burger-Lokale des Landes vor.

Zart, saftig und gut gewürzt: das perfekte Steak gehört unumstritten zu den Königsdisziplinen der Kulinarik. Schließlich geht es um weit mehr, als nur die gewünschte Garstufe auf den Punkt zu treffen. Ob als Steak gegrillt oder zwischen flaumigen Burger-Buns, im neuesten Ranking verrät Falstaff wo das Genusserlebnis hierzulande am besten schmeckt.

Die besten Steak- und Burger-Lokale Österreichs

In der Bundeshauptstadt kämpfen mehrere Etablissements um den Stockerlplatz. Zu den Top-Locations gehört das "Dstrikt Steakhouse" im Nobel-Hotel "The Ritz Carlton Vienna". Die Küche überzeugt Gourmets mit allerbestem Bio-Rind aus Österreich sowie Wagyu vom Josper-Grill. Auch das "beef & glory" begeistert mit köstlichen Grill-Gerichten. Der aus den USA herbeigeschaffte Grill erreicht Temperaturen von bis zu 1.000 °C und so eine ehrfurchteinflößend perfekte Kruste.

In Graz ist das "el Gaucho" an erster Stelle der Top-Lokale. Das Restaurant im Herzen der Altstadt punktet auch mit der hervorragenden Lage und Schanigarten mit besonders viel Flair. In Oberösterreich ist das Welser "Fortino" hervorzuheben. Christoph Parzer kocht dort feine mehrgängige Menüs. Im burgenländischen "Bullinarium" setzt Christoph Haller auf seine eigene Bull-Beef-Züchtung die für einen hocharomatischen Fleischgeschmack sorgt.

Auch das "Ludwig", inzwischen in den Zentren Salzburgs und Innsbrucks vertreten, setzt auf beste Zutaten: Bio-Rindfleisch und hausgemachte Saucen. Die "Smokerei" im Tiroler Wattens dürfen die Burger-Pattys auf dem selbst gebauten Smoker feine Raucharomen annehmen. In Kärnten überzeugt das "The Satisfactory" in Spittal als In-Lokal und ist gleich Brauerei, Pizzeria, Kaffeehaus und Thai-Küche in einem.

Wien

Dstrikt Steakhouse. Allerbestes Bio-Rindfleisch u.a. von Wiesbauer Gourmet, Josper-Grill, Öfferl-Brot und ein Steak-Brunch jeden ersten Sonntag im Monat. Ein Steak-Paradies im Herzen der Stadt. Schubertring 5, 1010 Wien, dstrikt.com Beef & Glory Steakerei. Stylisches Ambiente, in der Hitze des Southbend-Broilers laufen heimische (u.a. Wiesbauer Gourmet) wie internationale Cuts zu Hochform auf. Florianigasse 35, 1080 Wien, beefandglory.at Weinschenke. Täglich frisch faschiertes Fleisch vom Hödl, wer es üppig mag, wählt den »Wilden Kerl« mit Spiegelei, Speck und Zweifach-Käse. Auch Saucen und Kartoffelchips sind hausgemacht. u. a. Siebensterngasse 31, 1070 Wien, weinschenke-wien.com Rinderwahn. Bestes Fleisch, u.a. von Wiesbauer Gourmet, feinste Zutaten, frisches Brötchen. All das gilt auch für den beliebten Naschmarkt-Stand! Weihburggasse 3, 1010 Wien, rinderwahn.at xo grill. Was als Pop-up begann, hat sich zu einem Eldorado entwickelt. XO steht für Xtra Old – das langsam gereifte Fleisch stammt von Weiderindern, die nicht für die schnelle Verarbeitung gezüchtet wurden. Kettenbrückengasse 15, 1050 Wien, xo-grill.at

Burgenland

Bullinarium. Christoph Haller betreibt Kreislaufwirtschaft mit viel Leidenschaft und zeigt in seinem Lokal, was das bedeutet. Er züchtet und verarbeitet seine Rinder nose-to-tail, Mateo Lopez macht daraus sensationelle Steaks. Gemeindestraße 30, 7411 Markt Allhau, bullinarium.com Neu Neusiedler. Eine hippe Location an unerwarteter Stelle: Herrliche Naturwein-Auswahl und ebensolche Burger, die auch in Fisch- und (Tipp!) Bison-Ausführung stets frisch und in bester Qualität daherkommen. U. Hauptstraße 6, 7100 Neusiedl am See, neuneusiedler.at

Niederösterreich

Beef + Burger Steakhouse. Das urige Interieur mit Holz und Ziegeln verströmt klassisch amerikanisches Steakhouse-Flair, ausgezeichnet zubereitet sind denn auch die Stücke von Simmentaler Rind oder Kalbin. Auch die Burger lohnen sich! St. Pöltner Str. 12, 3130 Herzogenburg, steak-herzogenburg.com 2Stein. Der wild durcheinander gewürfelte Stilmix der Einrichtung sorgt vom Frühstück weg für Gemütlichkeit. Das Fleisch für die riesige und sehr gute Burgerauswahl wie auch für die exzellenten Steaks stammt von heimischen Tieren und der nahen Fleischerei Höllerschmid. Dr.-Karl-Dorrek-Straße 23, 3500 Krems an der Donau, 2stein.at El Gaucho im Josefsbad. Viele Optionen bei Cuts und Beilagen erhöhen hier den Genuss, die abgestimmten Getränke – von Rotwein bis Rum – ebenfalls. Das Fleisch, aus Österreich oder vom argentinischen Black Angus, kommt immer in absoluter Perfektion zum Tisch – das gilt natürlich auch für die Wiener und Grazer Dependancen! u. a. Josefsplatz 2, 2500 Baden bei Wien, elgaucho.at

Steiermark

Steak Boutique. Im gemütlichen kleinen Lokal in der Grazer Altstadt wird bestes Fleisch aus der Steiermark und aus Nebraska vor Ort im Dry Ager gereift. Zusätzlich gibt es wechselnde internationale Spezialitäten wie Wagyu, all das stets auf den Punkt zubereitet und in feiner Begleitung. Bindergasse 1, 8010 Graz, steak-boutique.at Freigeist. Gäste wählen aus verschiedenen hausgemachten Buns, auch Saucen und Beilagen werden selbst produziert. Neben den feinen Rindfleisch-Varianten überzeugt die Auswahl an Alternativen von Kabeljau bis vegan, ergänzt wird mit Naturwein-Know-how. u. a. Klosterwiesgasse 2, 8010 Graz, freigeist-burger.at

Kärnten

The Satisfactory. Pizza, Pasta, Thai-Food und eine Brauerei gibt es zwar auch, aber wenn schon ein Smoker im (!) Lokal steht, sollte man sich dessen Spezialitäten nicht entgehen lassen. Den Steaks und Burgern vom Bio-Lungaurind steht das Raucharoma schließlich ganz wunderbar. Hauptpl. 12, 9800 Spittal an der Drau, the-satisfactory.at Fifty Fifty Burger Bar. Der Name mag anderes vermuten lassen, aber Hans-Jörg Blatterer macht keine halben Sachen: Aus Fleisch von heimischen Rindern werden klassische sowie Smash-Burger mit hausgemachten Saucen, sogar die Beilagen-Pommes können mit allerlei Toppings aufgemotzt werden. Italiener Str. 19, 9500 Villach, fiftyfiftyvillach.at

Oberösterreich

Fortino Wels. Christoff Panzer führt das »Fort« seit 2018 und positioniert es als Steaktempel in Oberösterreich. Neben 2-, 3- und 5-Gang-Menüs gibt es erlesene Steaks für jeden Geschmack: vom sechs Wochen trockengereiften Rib Eye vom Black Angus bis zur himmlischen Bistecca vom Chianina-Rind. Europastraße 45, 4600 Wels, fortino.at Lukas Steak. Oberösterreichs Steaktempel Nummer 2: Im überaus stylischen Gewölbelokal darf nicht nur Fleisch von der jungen Kalbin auf den Grill, sondern auch das fantastische XO Beef von der alten Kuh, immer wieder ergänzt von Bison, Wagyu und anderen Gourmandisen. Oberer Stadtpl. 21, 4780 Schärding, lukas-steak.at Station 183. Mehrere Jahre haben die Chefs nach eigener Aussage am perfekten Burger getüftelt – das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie auch der rege Zulauf beweist: Smash-Burger von allerhöchster Qualität im frischen Kartoffel-Brioche, begleitet ausschließlich von Hausgemachtem. Rudigierstraße 8, 4020 Linz, instagram.com/station183.at

Salzburg

Sirloin Grill & Dine. Bei der riesigen Auswahl – vom Weiderind aus dem Pongau über irisches Fleckvieh bis zum amerikanischen Black Angus, und da sind die Specials noch gar nicht erwähnt – kann man schon mal den Überblick verlieren. Zubereitet wird aber ohnehin alles davon in Perfektion in der offenen Schauküche. Unterbergstraße 65, 5611 Großarl, edelweiss-grossarl.com Ludwig. Wer in Salzburg (oder Innsbruck) Burger sagt, muss auch Ludwig sagen: In freundlicher und heller Atmosphäre mit angenehm ruhigem Schanigarten schmecken die Kreationen aus Bio-Rind, hausgemachten Saucen und ebensolchen Beilagen. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten! u.a. Linzer Gasse 39, 5020 Salzburg, ludwig-burger.at

Tirol

Woodfire. Nomen est omen: Wenn das heimische Fleisch aus dem hauseigenen Dry Ager kommt, wird es von Holzkohle »angefeuert« und dann in modernem Ambiente serviert, auch die feinen Burger erhalten so ihre Röstaromen. Gute Weinauswahl! Universitätsstraße 5-7, 6020 Innsbruck, woodfire.at Die Smokerei. Jeden Tag wird der Smoker angeworfen und dann nach Herzenslust Raucharoma verteilt: Die Burger erhalten so eine zusätzliche Geschmackskomponente, die die Pattys vom heimischen Rind perfektionieren und von den auffallend flaumigen Buns vom Bäcker ums Eck ergänzt wird. Swarovskistraße 1, 6112 Wattens, die-smokerei.at

Vorarlberg