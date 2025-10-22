Cicchetti, Spritz & Co.: Italo-Hotspot lido eröffnet in der Wiener City

Ciao, Wien! In der Landskrongasse eröffnet mit dem lido ein neuer Hotspot für Cicchetti, Cocktails und Prosecco vom Fass.

Venedig liegt ab 29. Oktober nicht mehr an der Adria, sondern gleich ums Eck vom Hohen Markt. In der Landskrongasse 8 zieht die neue Aperitivo-Bar lido ein.

Cicchetti, Cocktails und Prosecco vom Fass

Im lido dreht sich alles um den Aperitivo – die charmante italienische Tageszeit, in der das Leben kurz Pause macht. Serviert werden Cicchetti, also venezianisches Fingerfood: kleine Tramezzini, fein belegte Brote, Prosciutto, Oliven – unkompliziert, aber mit Qualität. Dazu fließt Prosecco direkt vom Fass, Negroni und Select Spritz stehen bereit, Franciacorta prickelt im Glas, und die Cocktails kommen mit feinem Twist. Zum Abschluss? Natürlich Tiramisu – wie es sich gehört.

Ein Highlight: Während anderswo lange vor Mitternacht Schluss ist, bleibt im lido die Küche bis zur Sperrstunde geöffnet.

Gestaltet wurde der neue Italo-Hotspot von Tzou Lubroth Architekten, bekannt für klare Linien und unaufgeregten Chic. Lagunenblau, Chrom, Leder und Granit treffen auf eine reflektierende Decke, die das Licht wie Wasser tanzen lässt. Die Bar bildet den Mittelpunkt. Teller und Gläser in eigens designter lido-Optik setzen dezente Akzente.

Hinter dem Tresen

Verantwortlich für das Projekt ist Tim Schächter, der mit dem Shiso Burger schon bewiesen hat, dass er ein Gespür für urbane Gastronomie hat. Mit dem lido will er Wiens Barszene um einen Ort erweitern, an dem sich Weinbar und Cocktailkultur treffen. Das Bar-Team bringt Erfahrung, Energie und italienische Lässigkeit mit.

Hardfacts:

lido – Landskrongasse 8, 1010 Wien

Eröffnung: 29. Oktober 2025

Öffnungszeiten

Mi & Do: 16.00 – 00.00 Uhr

Fr & Sa: 14.00 – 01.00 Uhr

So – Di: Ruhetag

Fast wie ein Kurzurlaub in der Lagune, nur eben mitten in der Wiener City!