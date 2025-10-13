Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Cooking
E-Paper Cooking
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Cooking - Veggie Küche
Autorenportrait_Wrenkh_c_Jennifer_Fasching

Gemüseküche

Karl und Leo Wrenkh laden in ihr Gemüse-Universum

13.10.25, 15:55
Teilen

Die Gastro-Brüder sind die Pioniere der Gemüseküche – mit zeitgemäßen Gerichten, die garantiert auch zu Hause gelingen!

Fritto misto mit Mayonnaise

Fritto misto
© oe24

Zutaten für 4 Personen

  • 1 kg gemischtes Gemüse (z.B. Karotten, Pilze, Melanzani, Artischocken, Sellerie, Rüben, Brokkoli, Kohlsprossen)
  • 250 g Mehl
  • evtl. 250 ml Sojadrink
  • neutrales Öl zum Frittieren
  • Salz und Pfeffer

Für die Mayonnaise (ca. 300 ml):

  • 100 ml Sojadrink
  • 20 g Senf (am besten Dijonsenf)
  • 200 ml neutrales Öl
  • Salz

Zubereitung

  1. Gemüse vorbereiten: Karotten: längs halbieren bzw. vierteln; Pilze: bleiben ganz; Melanzani: in Streifen schneiden; Artischocken: eingelegte und frische kleine Exemplare halbieren, große Artischocken vorkochen; Sellerie/Rüben: in Pommesform schneiden; Brokkoli: in Röschen zerteilen; Kohlsprossen: ganz, vorher kurz blanchieren
  2. Für ein italienisches Fritto werden die Zutaten nur mit Salz und Pfeffer gewürzt, in Mehl gewendet und in heißem Öl knusprig frittiert.
  3. Eine bessere Panier bekommt man bei Gemüse jedoch, wenn man es leicht salzt, rasten lässt und dann zuerst in Mehl, dann in etwas Sojadrink und danach noch einmal in Mehl wendet. Anschließend frittieren und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
  4. Für die Mayonnaise Sojadrink und Senf vermischen, mit dem Pürierstab mixen, dann nach und nach Öl einträufeln. Mit Salz abschmecken.  

Austernpilz-Kutteln mit Erdäpfelknödel und Schnittlauchöl

Karl und Leo Wrenkh laden in ihr Gemüse-Universum
© oe24

Zutaten für 4 Personen

Für die Erdäpfelknödel:

  • 400 g mehlige Erdäpfel
  • 100 g Erdäpfelstärke
  • 25 g vegane Butter + evtl. mehr zum Braten
  • 1 Prise Muskatnuss
  • 8–10 g Salz

Für das Schnittlauchöl:

  • 100 ml Olivenöl
  • 80 g Schnittlauch
  • 1 Prise Salz

Für die Kutteln:

  • 2 Spitzpaprika
  • Olivenöl
  • 250 ml veganes Obers
  • 15 g Paradeisermark
  • 1 Zwiebel
  • 25 g vegane Margarine
  • 15 g Mehl
  • 750 g Austernpilze
  • Salz und Pfeffer

Mögliche Aromaten:

  • Knoblauch
  • Basilikum

Zubereitung

  1. Für die Knödel: Erdäpfel ca. 35 Minuten bei 150 °C Heißluft im heißen Ofen garen. Schälen und noch warm pressen. Mit allen Zutaten verkneten und zu Knödeln (ca. 5 cm ø) formen. Knödel ca. 20 Minuten dämpfen oder 10 Minuten in Salzwasser garen. Zum Anrichten in Scheiben schneiden und nach Belieben kurz in Butter braten.
  2. Für das Öl alle Zutaten pürieren – und fertig.
  3. Für die Kutteln: Spitzpaprika mit Olivenöl bestreichen und ca. 25 Minuten bei 190 °C Heißluft im heißen Backofen rösten.
  4. Paprika schälen und die Kerne entfernen. Fruchtfleisch mit Obers und Paradeisermark pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  5. Zwiebel schälen, fein hacken und in Margarine hell anschwitzen. Mit Mehl bestreuen und mit Paprika-Obers-Sauce aufgießen.
  6. Austernpilze in dünne Streifen schneiden und in Olivenöl anbraten. Pfeffern, in die Sauce legen und alles mit Salz abschmecken. Mit den gewünschten Aromaten verfeinern, mit Erdäpfelknödeln und Schnittlauchöl servieren. 

Karl und Leo Wrenkh laden in ihr Gemüse-Universum
© oe24

Kochen für morgen.unkompliziert - innovativ - plant-based Pichler Verlag/31 Euro

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden