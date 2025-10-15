HIER soll es den besten Schinken-Käse-Toast Wiens geben

In einem kleinen Café, mitten in der Wiener Innenstadt, wird angeblich der beste Schinken-Käse-Toast der Stadt serviert. Das simple Gericht wurde über Nacht zum Social-Media-Phänomen.

In der Wipplingerstraße 25, mitten in der Wiener City, läuft gerade ein echter Food-Trend heiß: In der Cafetière, dem Lokal von Peggy Strobel – ehemals Restaurantleiterin im Spitzenlokal Mraz & Sohn – gibt es laut unzähligen Foodies und Bloggern den besten Toast der Stadt. Und der geht aktuell auf Social Media viral!

Der „legendärste Toast der Stadt“

Was früher ein unscheinbares, schnelles Snack-Gericht war, ist jetzt der Star in hunderten Reels und TikToks. Der goldbraune Schinken-Käse-Toast „Karl-Heinz“ ist außen knusprig, innen herrlich cremig und hat sich zu einem echten Wiener Kultobjekt entwickelt. Foodblogger, Influencer und Feinschmecker pilgern täglich in die Cafetière, um den „legendären Toast“ zu probieren – und natürlich zu posten.

Für Vegetarier gibt’s die Variante „Gerti“, mit Käse und getrockneten Tomaten. Preislich liegt das Genussduo bei 8,90 Euro – und wird klassisch in Dreiecke geschnitten serviert. Dazu gibt’s eine hausgemachte Curry-Mayonnaise.

Retro trifft Gourmet

Auch abseits des viralen Toasts ist die Cafetière ein echter Hingucker. Das Lokal ist im 50er-Jahre-Stil gehalten: glänzende Thonet-Stühle, Designerlampen und ein Schuss Nostalgie mit modernem Twist. Dass Strobel das Café in einer ehemaligen Naber-Filiale eröffnet hat, verleiht dem Ganzen zusätzlich Kult-Charme.

Zum Toast gesellen sich feine Mehlspeisen von L’amour du pain und Naschsalon, dazu Kaffee aus einer Zürcher Rösterei. Highlight für Naschkatzen: der Wiener gerührte Eiskaffee und der cremige Affogato.