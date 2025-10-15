Alles zu oe24VIP
HIER soll es den besten Schinken-Käse-Toast Wiens geben
© Instagram

Kult-Gericht

HIER soll es den besten Schinken-Käse-Toast Wiens geben

15.10.25, 11:06
In einem kleinen Café, mitten in der Wiener Innenstadt, wird angeblich der beste Schinken-Käse-Toast der Stadt serviert. Das simple Gericht wurde über Nacht zum Social-Media-Phänomen.

In der Wipplingerstraße 25, mitten in der Wiener City, läuft gerade ein echter Food-Trend heiß: In der Cafetière, dem Lokal von Peggy Strobel – ehemals Restaurantleiterin im Spitzenlokal Mraz & Sohn – gibt es laut unzähligen Foodies und Bloggern den besten Toast der Stadt. Und der geht aktuell auf Social Media viral!

 

@djmosaken ???? Bester Schinken Käse Toast ???????????????????? Die Cafetière - Wipplingerstr. 25, 1010 Wien #grilledcheese #vienna #austria #coffee #kaffee ♬ Originalton - FOODBLOG by DJ MOSAKEN

 

 

Der „legendärste Toast der Stadt“

Was früher ein unscheinbares, schnelles Snack-Gericht war, ist jetzt der Star in hunderten Reels und TikToks. Der goldbraune Schinken-Käse-Toast „Karl-Heinz“ ist außen knusprig, innen herrlich cremig und hat sich zu einem echten Wiener Kultobjekt entwickelt. Foodblogger, Influencer und Feinschmecker pilgern täglich in die Cafetière, um den „legendären Toast“ zu probieren – und natürlich zu posten. 

Für Vegetarier gibt’s die Variante „Gerti“, mit Käse und getrockneten Tomaten. Preislich liegt das Genussduo bei 8,90 Euro – und wird klassisch in Dreiecke geschnitten serviert. Dazu gibt’s eine hausgemachte Curry-Mayonnaise.

Retro trifft Gourmet

Auch abseits des viralen Toasts ist die Cafetière ein echter Hingucker. Das Lokal ist im 50er-Jahre-Stil gehalten: glänzende Thonet-Stühle, Designerlampen und ein Schuss Nostalgie mit modernem Twist. Dass Strobel das Café in einer ehemaligen Naber-Filiale eröffnet hat, verleiht dem Ganzen zusätzlich Kult-Charme.

Zum Toast gesellen sich feine Mehlspeisen von L’amour du pain und Naschsalon, dazu Kaffee aus einer Zürcher Rösterei. Highlight für Naschkatzen: der Wiener gerührte Eiskaffee und der cremige Affogato.

