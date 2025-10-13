Diese Wiener Lokale kürt TasteAtlas zu den besten der Stadt

Die Experten des internationalen Foodblogs TasteAtlas haben sich wieder durch Wien gekostet und verraten, in welchen Lokalen man die beste Wiener Küche findet.

Wo isst man in Wien das beste Schnitzel, wo schmeckt der Zwiebelrostbraten wie bei der Oma, und wo zerfällt der Kaiserschmarren noch fluffig auf der Gabel? Der bekannte Foodblog TasteAtlas hat die Antwort: Er kürt die besten Adressen für echte Wiener Küche – und das quer durch alle Bezirke! Vom eleganten Innenstadt-Café bis zum gemütlichen Beisl am Stadtrand: Diese Liste beweist, dass man für authentischen Geschmack nicht immer in den 1. Bezirk pilgern muss!

Laut TasteAtlas: Die Lokale mit den besten Wiener-Klassikern in der Bundeshauptstadt

Wiener Schnitzel

Diese Lokale gelten als besonders empfehlenswert für das Wiener Schnitzel:

Rado’s Gastwirtschaft (1090 Wien)

Gasthaus Rebhuhn (1090 Wien)

Lugeck (1010 Wien)

Figlmüller (1010 Wien)

Gasthaus Kopp (1200 Wien)

Gastwirtschaft Schilling (1070 Wien)

Winklers zum Posthorn (1030 Wien)

Meixners Gastwirtschaft (1100 Wien)

Zum alten Fassl (1050 Wien)

Sixta (1050 Wien)

Gasthaus zur Singenden Wirtin (1120 Wien)

Zwiebelrostbraten

Reznicek (1090 Wien)

Gastwirtschaft Heidenkummer (1080 Wien)

Klein Steiermark (1030 Wien)

Schutzhaus Lilli (1030 Wien)

Rudi’s Beisl (1050 Wien)

Kalbsgulasch & Gulaschgerichte

Gasthaus Elsner (1160 Wien)

Gasthaus Quell (1150 Wien)

Gasthaus Buchecker & Sohn (1040 Wien)

Stadtwirt (1030 Wien)

Gasthaus Hansy (1020)

Nestroy Gasthaus & Biergarten (1020)

Frittatensuppe

Grünauer (1070 Wien)

Käsespätzle

Steirerhof (1020 Wien)

Stelze

Schweizerhaus (1020 Wien)

Tafelspitz

Falkensteiner Stüberl (1030 Wien)

Plachutta (1010, 1130, 1190 Wien)

Schweinsbraten

Am Nordpol 3 (1020 Wien)

Beuschel

Waldviertlerhof (1050 Wien)

Brötchen & Kleinigkeiten

Trzesniewski (1010, 1180 Wien)

Sacher-Torte & Dessertklassiker

Demel (1010 Wien)

Café Sacher (1010 Wien)

Kaiserschmarren, Topfenknödel & Mehlspeisen

Café Central (1010 Wien)

575 Sagmeister (1030 Wien)

Gasthaus zum Wohl (1060 Wien)

Gasthaus Wolf (1040 Wien)

Die große Stärke dieser Liste ist: Sie deckt nicht nur die berühmten Touristenlokale ab, sondern auch kleinere Gasthäuser in den Bezirken. Fest steht: Vom traditionellen Gasthaus in Hernals bis zum modernen Wirtshaus in Margareten – die kulinarische Reise quer durch die Stadt, beweist, dass Wien überall ein bisschen anders, aber immer gut schmeckt!