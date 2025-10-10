Kürbis, Gansl & Co.: So viele Kalorien stecken in den Herbstgerichten

Der Herbst lockt mit deftigen Verführungen, die es in sich haben. Doch Achtung: Die kalorienreichen Klassiker können schnell zur Winterspeck-Falle werden! Wir haben die beliebtesten Herbstgerichte unter die Lupe genommen und verraten, wo Sie aufpassen müssen – mit unserem ultimativen Kalorien-Check!

Von würzigen Kürbiscremesuppen bis hin zu deftigen Wildgerichten, der Herbst ist die perfekte Zeit für köstliche, herzhafte Gerichte. Doch in der kühleren Jahreszeit neigen viele von uns dazu, etwas mehr zu essen, als es der Körper wirklich braucht. Doch wer die Kalorien im Blick behält, kann sich den Herbstgenuss ohne schlechtes Gewissen gönnen.

Kürbiscreme-Suppe

Eine Kürbissuppe wärmt von innen, ist gesund und schmeckt einfach köstlich. Der Kürbis enthält viel Beta-Carotin und ist ideal für eine kalorienarme Mahlzeit. Eine Portion Kürbiscremesuppe (ca. 250 ml) hat ungefähr 120 bis 150 Kalorien, je nachdem, ob Obers oder Butter hinzugefügt wird. Wer die Suppe leichter machen möchte, kann auf fettarme Alternativen setzen.

© Getty Images

Gefüllter Butternut-Kürbis

An Kürbis kommt man im Herbst nicht vorbei. Gefüllt mit einer Mischung aus Quinoa, Nüssen und getrockneten Früchten, ist dieses Gericht eine wahre Herbstdelikatesse. Eine Portion (300 g) hat ca. 250-350 Kalorien, je nachdem, wie opulent die Füllung ausfällt. Wer die Kalorien etwas reduzieren möchte, kann auf eine leichtere Füllung setzen, etwa auf Couscous statt Quinoa oder weniger Nüsse.

Eierschwammerl-Risotto

Eierschwammerl sind ein Klassiker der Herbstküche und passen perfekt in ein cremiges Risotto. Doch eine Portion (250 g) schlägt mit etwa 350-450 Kalorien zu Buche. Der Parmesan und die Butter machen das Gericht etwas gehaltvoller. Für weniger Kalorien können Sie den Parmesan reduzieren oder die Butter sogar ganz weglassen.

Gansl mit Rotkraut und Knödel

Ob zu Weihnachten oder beim traditionellen Martinsgans-Essen. Gansl mit Rotkraut und Knödel gehört zu den herbstlichen Festtagsgerichten. Doch dieses Gericht hat es kalorienmäßig in sich. Eine Portion (350 g) kommt auf satte 900-1.500 Kalorien! Besonders das fettreiche Gänsefleisch sprengt das Kalorienkonto.

Hirschgulasch

Wildgerichte sind im Herbst ein Muss! Zartes Hirschfleisch in einer kräftigen Sauce – einfach köstlich. Aber auch hier gibt es einige Kalorienfallen. Eine Portion (250 g) Hirschgulasch mit Beilagen kommt auf ca. 600-800 Kalorien, je nach Fettanteil im Fleisch und Beilagenwahl. Wer auf die Kalorien achtet, kann das Hirschgulasch mit Gemüse oder einem grünen Salat kombinieren, anstatt mit schweren Beilagen.

Maronikuchen mit Mandeln

Auch die herbstlichen Süßspeisen dürfen nicht fehlen, denn was wäre der Herbst ohne den Duft von frisch gebackenem Maronikuchen? Der Mix aus Maronen und Mandeln ist eine wahre Geschmacksexplosion – aber leider auch kalorienreich! Ein Stück (100 g) Maronikuchen kommt auf etwa 300-400 Kalorien. Der Zucker und die Butter tun ihr Übriges.

© Getty Images

Gebackene Apfelringe

Äpfel haben jetzt Hochsaison und sie lassen sich auch zu köstlichen Süßspeisen, wie gebackene Apfelringen verarbeiten. Doch das Herausbaken in Fett macht sie zu einer Kalorienbombe. Wer unüberlegt zugreift, landet schnell bei über 500 Kalorien.

Sturm

Was wäre der Herbst ohne ein Glas Sturm? Doch um den Kalorienhaushalt nicht zu sprengen, sollten Sie ihn nur in Maßen genießen, denn ein Glas Sturm (250 ml) kommt auf etwa 160 Kalorien.