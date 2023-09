× Wiens 50 beste Restaurants

WÄHLEN SIE Ihr liebstes Restaurant in Wien – vote for the best restaurant and enjoy the culinary highlights.

Steirereck: Der Gourmet-Tempel

Der Gourmet-Tempel der Stadt – überall bestbewertet – jedes Essen ein Erlebnis.

The best rated gourmet-restaurant in the city.

Am Heumarkt 2A, 1030

Plachutta: Der beste Tafelspitz der Stadt

Hier wird der Tafelspitz gemacht wie zu Kaisers Zeiten. Mit Suppe, Markknochen, Brot, allen Fleisch-Varianten von Gustostück bis Schulterscherzel – und mit den Must-Beilagen Kren, Spinat, Schnittlauchsauce.

Here you will get your Tafelspitz like the Emperor used to: With soup, marrow, all varieties of meat and with the musts like spinach, horseraddish, and all sorts of sauces and potatoe-delights.

Walfischgasse 5-7, 1010

Amador: Der geheime Top-Star

Versteckt in Döbling: Der spanische Gourmet-Star mit dem Best-Ranking

Hidden in Döbling: Spain´s Master with Top-Ranking

Grinzinger Str. 86, 1190

Pfarrwirt: Sehr romantisch & gut

Das beste Restaurant unter den Grinzinger Heurigen – romantisch gelegen.

The best restaurant in the middle of the Heurigen.

Pfarrplatz 5, 1190

Sacher: Mehr als nur die Torte

Der Klassiker der Wiener Küche: Elegant, nobel und beste Qualität.

Viennas classic restaurant behind the Opera – elegant. Philharmonikerstraße 4, 1010

Figlmüller: Das beste Schnitzel der Welt

Gerade zum legendärsten Restaurant der Welt gewählt: Das Restaurant, wo das Original Schnitzel (samt Kartoffelsalat) zuhause ist. Dazu die beste Auswahl der Wiener Küche von Tafelspitz bis Kaiserschmarrn.

Recently voted for as the most legendary restaurant in the world: The home of the Viennese „Schnitzel“ – sized nearly the whole table – and everything that makes the Viennese kitchen famous.

Bäckerstraße 6, 1010

Do & Co: Gourmet-Treff der Stadt

Das MUST bei jedem Wien-Besuch: Wiens legendärstes und bestes Restaurant am Stephansplatz mit direktem Steffl-Blick von der fantastischen Terrasse. Es gibt alles von Schnitzel über Wok bis Lobster und als Highlight alle Stars der Stadt.

The Must of every visit in Vienna: Viennas most legendary and best restaurant opposite the Stephansdom with all very important people of the town.

Stephansplatz 12, 1010

Tian: Das Paradies für Vegetarier

Die absolute Nummer 1 in Wien für alle Vegetarier: Unglaublich, welche Köstlichkeiten das Tian aus unserem Gemüse zaubern kann: Kohlrabi, Pilze, Gurken, Zucchini auf höchstem Michelin-Niveau.

The absolute Number 1 for all vegetarians: Tian‘s cooks are wizards of vegetables and inspire you with zucchinis, eggplants, cucumbers, cauliflower – all vegetarian Michelin-delights,

Himmelpfortgasse 23, 1010

Erzherzogtum Naschmarkt: Lively Scene

Das originellste Restaurant am bunten Naschmarkt mit Schnitzel, Leberkäs, Cordon Bleu und jeder Menge Wiener Spezialitäten. Als Highlight: Die berühmten Wiener Palatschinken.

The most fascinating restaurant in the lively Naschmarkt with all Viennese specialities and the famous Viennese pancakes.

Schwarzes Kameel: Brötchen & Talk

Wo sich Wien trifft und quatscht: Das In-Restaurant zwischen Hof und Graben. Mit dem legendären Beinschinken, den besten Brötchen, Kalbsrahmgulasch und Fine Dining mit der traditionellen Wiener Küche.

The Hot Spot of the Viennese in-crowd, with its legendary ham, Tramezzini, the Viennese Gulasch and traditional Viennese Kitchen. Bognergasse 5, 1010

Fabios: Der Italiener der VIPs

Italienische Küche auf höchstem Niveau – sehen und gesehen werden.

Italian Kitchen on highest level – a Viennese In-place.

Tuchlauben 4/6 , 1010

Filippou: Koch für Gourmet-Herzen

Der Fine Dining-Koch der kreativen Gourmet-Küche mit den besten Ideen.

The Fine Dining-Chef with the most creative kitchen. Dominikanerbastei 17, 1010

Vestibül: Dining im noblen Burgtheater

Dinner nach oder vor Kultur im noblen Ambiente des legendären Burgtheaters.

Enjoy an evening in the famous Viennese Burgtheater. Universitätsring 2, 1010

Silvio Nickol: Das Gourmet-Mekka

Eines der exklusivsten Restaurants der Stadt mit einzigartiger Weinauswahl.

The most exclusive restaurant in the Palais Coburg.

Coburgbastei 4, 1010

Mraz & Sohn: Der Geheimfavorit

Der versteckte Champion der Wiener Fusions-Küche mit der besten Bewertung.

The hidden champion on Vienna´s gourmet scene.

Wallensteinstraße 59, 1200

Shiki: Der beste Japaner in Wien

Der beste Japaner der Stadt mit Top-Sushi und Omakase-Menü der Extra-Klasse

Best japanese restaurant in town with top shushi.

Krugerstraße 3, 1010

La Scala: Italien nahe der Oper

Essen wie in Rom oder Neapel mit Pasta und Pizza bei Oper & Burggarten.

Eat like in Rome or Napoli - great Pizza and Pasta.

Elisabethstraße 13, 1010

Block House: Steaks am Naschmarkt

Die besten Steaks der Stadt – in allen Variationen und mit allen denkbaren Beilagen.

Best Steaks in town from T-Bone to Filet with all extras.

Linke Wienzeile 4, 1060

Dots im Leo Grand: Gourmet-Hotspot

Das neueste In-Lokal von Wiens Gastro-König Martin Ho mit den besten Sushi.

Latest In-Restaurant of Vienna‘s Gastro-King with best sushi.

Bauernmarkt 1, 1010

Onyx Bar: Beste Gourmet-Bar

Internationale Gourmet-Hits mit Blick auf Steffl.

Gourmet-Highlights opposite to the Steffl.

Kelsen: Essen im Parlament

Das neue Restaurant am Dach des Parlaments.

Dine on the roof of Austrias Parliament – a delight.

Grünauer: Das beste „Wirtshaus“

Hier finden Sie die wahre Wiener Küche – original.

Here you find Viennese kitchen in authentic form.

Cantinetta Antinori: Toskana in Wien

Die Toskana-Küche neben dem Stephansdom.

Tuscan specialities in the heart of the city.

Dstrikt: Best Steaks im Ritz Carlton

Die klar besten Steaks gibt’s im Restaurant des Ritz.

By far the best steaks in the restaurant of the Ritz.

