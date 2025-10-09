50 besten Bars der Welt gekürt: Eine davon ist nur 1 Stunde von Wien entfernt!

Jahr für Jahr kürt die Liste "The World’s 50 Best Bars" jene Bars, die nicht nur herausragende Getränke servieren, sondern Erlebnisse schaffen. In ihrer neuesten Ausgabe 2025 hat sie erneut Bar-Konzepte aus aller Welt beleuchtet – und einige Überraschungen geliefert.

Jedes Jahr begibt sich eine internationale Jury aus Expert:innen, Bartendern und Genussmenschen auf eine Art Weltreise durch die besten Bars der Welt. Ihr Ziel: jene Bars zu finden, die nicht nur die besten Cocktails servieren, sondern auch mit Atmosphäre, Gastfreundschaft und Kreativität glänzen. Heraus kommt dabei das heiß erwartete Ranking der "World’s 50 Best Bars" – so etwas wie die Oscarverleihung der Barkultur.

Manche davon sind versteckt hinter Kühlschranktüren oder Bücherregalen, andere liegen in schicken Hotels oder unscheinbaren Nebenstraßen. In allen aber pulsiert dieselbe Leidenschaft: der Wunsch, etwas Einzigartiges zu schaffen – ein Getränk, das in Erinnerung bleibt.

© Getty Images

Die beste Bar der Welt 2025

Die diesjährige Liste bringt einmal mehr frischen Wind in die Szene – mit spannenden Newcomern und bekannten Klassikern. Erstmals steht eine Bar aus Asien ganz oben auf dem Treppchen: Bar Leone in Hong Kong hat die Jury überzeugt und sich den begehrten ersten Platz gesichert. Doch auch andere Städte mischen kräftig mit: Barcelona, London, New York, Mexiko-Stadt – jede Metropole bringt ihre eigene Handschrift ins Glas.

Die Top 50 Bars der Welt im Ranking

Bar Leone – Hong Kong Handshake Speakeasy – Mexico City Sips – Barcelona Paradiso – Barcelona Tayēr + Elementary – London Connaught Bar – London Moebius Milano – Milan Line – Athens Jigger & Pony – Singapore Tres Monos – Buenos Aires Alquímico – Cartagena Superbueno – New York Lady Bee – Lima Himkok – Oslo Bar Us – Bangkok Zest – Seoul Bar Nouveau – Paris Bar Benfiddich – Tokyo Caretaker’s Cottage – Melbourne The Cambridge Public House – Paris Satan’s Whiskers – London Locale Firenze – Florence Tlecān – Mexico City Tan Tan – São Paulo Mirror Bar – Bratislava CoChinChina – Buenos Aires Baba au Rum – Athens Nouvelle Vague – Tirana Hope & Sesame – Guangzhou Danico – Paris Scarfes Bar – London Svanen – Oslo Sastrería Martinez – Lima Panda & Sons – Edinburgh Röda Huset – Stockholm Mimi Kakushi – Dubai Salmon Guru – Madrid Coa – Hong Kong Sip & Guzzle – New York Drink Kong – Rome Double Chicken Please – New York Maybe Sammy – Sydney 1930 – Milan Jewel of the South – New Orleans Virtù – Tokyo Overstory – New York The Bar in Front of the Bar – Athens The Bellwood – Tokyo BKK Social Club – Bangkok Nutmeg & Clove – Singapore

Barcelona erweist sich einmal mehr als Hochburg der Barkultur: Mit Sips auf Platz 3 und Paradiso auf Platz 4 sind gleich zwei Bars aus der Stadt ganz vorne mit dabei.

Betrachtet man das Ranking insgesamt, fällt auf, wie divers die vertretenen Bars sind: von klassischem Stil (z. B. Connaught Bar, London) über experimentelle Konzepte (wie Bar Benfiddich in Tokio) bis hin zu Bars mit klar regionalem Bezug (z. B. Alquímico in Cartagena).

Und das Beste: eine der besten Bars der Welt liegt nur knapp eine Stunde von der österreichischen Hauptstadt entfernt. Die Mirror Bar in Bratislava schafft es auf Rang 25 und ist garantiert einen Besuch wert!