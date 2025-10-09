Alles zu oe24VIP
50 besten Bars der Welt gekürt: Eine davon ist nur 1 Stunde von Wien entfernt!
© Getty Images

Bar-Guide

50 besten Bars der Welt gekürt: Eine davon ist nur 1 Stunde von Wien entfernt!

09.10.25, 11:06
Teilen

Jahr für Jahr kürt die Liste "The World’s 50 Best Bars" jene Bars, die nicht nur herausragende Getränke servieren, sondern Erlebnisse schaffen. In ihrer neuesten Ausgabe 2025 hat sie erneut Bar-Konzepte aus aller Welt beleuchtet – und einige Überraschungen geliefert.

Jedes Jahr begibt sich eine internationale Jury aus Expert:innen, Bartendern und Genussmenschen auf eine Art Weltreise durch die besten Bars der Welt. Ihr Ziel: jene Bars zu finden, die nicht nur die besten Cocktails servieren, sondern auch mit Atmosphäre, Gastfreundschaft und Kreativität glänzen. Heraus kommt dabei das heiß erwartete Ranking der "World’s 50 Best Bars" – so etwas wie die Oscarverleihung der Barkultur.

Manche davon sind versteckt hinter Kühlschranktüren oder Bücherregalen, andere liegen in schicken Hotels oder unscheinbaren Nebenstraßen. In allen aber pulsiert dieselbe Leidenschaft: der Wunsch, etwas Einzigartiges zu schaffen – ein Getränk, das in Erinnerung bleibt.

50 besten Bars der Welt gekürt: Eine davon ist nur 1 Stunde von Wien entfernt!
© Getty Images

Die beste Bar der Welt 2025

Die diesjährige Liste bringt einmal mehr frischen Wind in die Szene – mit spannenden Newcomern und bekannten Klassikern. Erstmals steht eine Bar aus Asien ganz oben auf dem Treppchen: Bar Leone in Hong Kong hat die Jury überzeugt und sich den begehrten ersten Platz gesichert. Doch auch andere Städte mischen kräftig mit: Barcelona, London, New York, Mexiko-Stadt – jede Metropole bringt ihre eigene Handschrift ins Glas.

Die Top 50 Bars der Welt im Ranking

  1. Bar Leone – Hong Kong
  2. Handshake Speakeasy – Mexico City
  3. Sips – Barcelona
  4. Paradiso – Barcelona
  5. Tayēr + Elementary – London
  6. Connaught Bar – London
  7. Moebius Milano – Milan
  8. Line – Athens
  9. Jigger & Pony – Singapore
  10. Tres Monos – Buenos Aires
  11. Alquímico – Cartagena
  12. Superbueno – New York
  13. Lady Bee – Lima
  14. Himkok – Oslo
  15. Bar Us – Bangkok
  16. Zest – Seoul
  17. Bar Nouveau – Paris
  18. Bar Benfiddich – Tokyo
  19. Caretaker’s Cottage – Melbourne
  20. The Cambridge Public House – Paris
  21. Satan’s Whiskers – London
  22. Locale Firenze – Florence
  23. Tlecān – Mexico City
  24. Tan Tan – São Paulo
  25. Mirror Bar – Bratislava
  26. CoChinChina – Buenos Aires
  27. Baba au Rum – Athens
  28. Nouvelle Vague – Tirana
  29. Hope & Sesame – Guangzhou
  30. Danico – Paris
  31. Scarfes Bar – London
  32. Svanen – Oslo
  33. Sastrería Martinez – Lima
  34. Panda & Sons – Edinburgh
  35. Röda Huset – Stockholm
  36. Mimi Kakushi – Dubai
  37. Salmon Guru – Madrid
  38. Coa – Hong Kong
  39. Sip & Guzzle – New York
  40. Drink Kong – Rome
  41. Double Chicken Please – New York
  42. Maybe Sammy – Sydney
  43. 1930 – Milan
  44. Jewel of the South – New Orleans
  45. Virtù – Tokyo
  46. Overstory – New York
  47. The Bar in Front of the Bar – Athens
  48. The Bellwood – Tokyo
  49. BKK Social Club – Bangkok
  50. Nutmeg & Clove – Singapore 

Barcelona erweist sich einmal mehr als Hochburg der Barkultur: Mit Sips auf Platz 3 und Paradiso auf Platz 4 sind gleich zwei Bars aus der Stadt ganz vorne mit dabei. 

Betrachtet man das Ranking insgesamt, fällt auf, wie divers die vertretenen Bars sind: von klassischem Stil (z. B. Connaught Bar, London) über experimentelle Konzepte (wie Bar Benfiddich in Tokio) bis hin zu Bars mit klar regionalem Bezug (z. B. Alquímico in Cartagena). 

Und das Beste: eine der besten Bars der Welt liegt nur knapp eine Stunde von der österreichischen Hauptstadt entfernt. Die Mirror Bar in Bratislava schafft es auf Rang 25 und ist garantiert einen Besuch wert!

