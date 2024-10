Gekürt! Das sind die besten Bars des Landes

Mixology auf höchstem Niveau, perfekt ausbalancierte Longdrinks und eine wohlkuratierte Weinauswahl: "Falstaff" präsentiert die Crème de la Crème der österreichischen Barszene.

Für den "Barguides 2025" wurden über 2300 Cocktailbars und 700 Weinbars im deutschsprachigen Raum bewertet. Die insgesamt 850 Cocktailbars und 440 Weinbars mit den besten Bewertungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz haben es in die neueste Ausgabe des exklusiven Guide geschafft.

Zusätzlich zu den am besten bewerteten Bars wurden in Kategorien wie "Gastgeber des Jahres", "Innovativster Bartender", "Neueröffnung des Jahres" und vielen weiteren Sonderauszeichnungen verliehen.

Die Top-15 Bars in Österreich

1. Platz ex aequo: Tür 7 1080 Wien 96 Punkte

1. Platz ex aequo: Dino’s Apothecary Bar 1010 Wien 96 Punkte

2. Platz ex aequo: Halbestadt 1090 Wien 95 Punkte

2. Platz ex aequo: Josef Cocktailbar 1010 Wien 95 Punkte

2. Platz ex aequo: The Sign Lounge 1090 Wien 95 Punkte

3. Platz ex aequo: Burdock 5020 Salzburg 95 Punkte

3. Platz ex aequo: The Bank Bar im Park Hyatt 1010 Wien 95 Punkte

4. Platz ex aequo: Hammond Bar 1020 Wien 94 Punkte

4. Platz ex aequo: Truth & Dare 1010 Wien 94 Punkte

5. Platz: Englhof Cocktailbar 6277 Zell am Ziller 94 Punkte

6. Platz ex aequo: D-Bar im Ritz Carlton Vienna 1010 Wien 93 Punkte

6. Platz ex aequo: Dunlin 6020 Innsbruck 93 Punkte

6. Platz ex aequo: Liquid Diary 6020 Innsbruck 93 Punkte

6. Platz ex aequo: Pani 1090 Wien 93 Punkte

7. Platz ex aequo: Bar Campari 1010 Wien 93 Punkte

Die besten Cocktailbars – Sonderauszeichnungen 2025

Lebenswerk: Michaela Schimanko (Eden Bar, Wien)

Gastgeber des Jahres: Sammy Walfisch (Moby Dick, Wien) und Fabian Kalal (Fitzcarraldo, Wien)

Barfrau des Jahres: Johanna Luger (Burdock, Salzburg)

Bartender des Jahres: Leon Klein (Kleinod, Wien)

Innovativster Bartender: Hubert Peter (Bruder, Wien)

Rookie-Bartender des Jahres: Marvin Felsperger (Luster, Wien)

Barteam des Jahres: Kleinod-Gruppe, Wien

Brenner des Jahres international: Hans Reisetbauer

American Bar: Tür 7 (Wien) & Dino’s Apothecary Bar (Wien)

Restaurantbar: Bar Campari (Wien)

Hotelbar: Intermezzo Bar im Hotel Intercontinental (Wien)

Neueröffnung des Jahres: Cinco Bar (Wien) & Belétage (Traunkirchen)

Bar-Juwel: Bar Novum (Damüls)

Rooftop-Bar: Lamée Rooftop (Wien)

Speakeasy: Salon Paradise (Wien)

Tagesbar: O-Bar (Graz)

Produkt des Jahres: Fever-Tree Pink Grapefruit

Markenbotschafter des Jahres: Andreas Trattner (Top Spirit)

Barkarte des Jahres: Josef Coktailbar (Wien)

Die besten Weinbars – Sonderauszeichnungen 2025

Klassische Weinbar: Weinorgel (Wien)

Weinrestaurant-/Bistro: Fuhrmann (Wien)

Neueröffnung: Drei Bögen (Wien)

Natural Wine Bar: Atlas Bar (Wien)

Größte Auswahl in einer Weinbar: Wein & Co

Sonderpreis Special Selection: Freigut Thallern (Gumpoldskirchen)

Bewertet hat – wie von "Falstaff-Guides" gewohnt – die Leser-Community. Zudem gab es eine Fachjury aus Gastro-Experten, die hauptberuflich mit Bars, Weinbars und Trinken zu tun haben.