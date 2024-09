× Bier-Ranking: In dieser europäischen Stadt gibt es das günstigste Bier

In vielen Regionen sind die Bierpreise deutlich gestiegen. Doch es gibt Orte, an denen Sie das kühle Blonde für weniger als einen Euro pro Flasche genießen können.

Europa ist ein wahres Paradies für Bierliebhaber. Von traditionellen Brauhäusern bis hin zu innovativen Craft-Beer-Szenen – hier ist für jeden etwas dabei. Doch die Frage, die besonders viele Reisende umtreibt: Wo gibt es das günstigste Bier? Schließlich schmeckt das kühle Blonde nach einem anstrengenden Sightseeing-Tag umso besser, wenn es den Geldbeutel nicht zu sehr belastet. Eine aktuelle Analyse von „Magnet Kitchens“ zeigt, in welchem Land das Bier am billigsten ist.

Das günstigste Bier gibt es in…

© Getty Images ×

Italien! Für die Untersuchung hat der britische Kücheneinzelhändler „Magnet Kitchens“ die Datenbank von „Numbeo“ nach den durchschnittlichen Bierpreisen abgesucht. Demzufolge ist das Bier in Tarent in Apulien besonders preiswert. Hier kostet eine „Standard“-Flasche mit etwa 330-500 ml nur rund 77 Cent. Verglichen mit Österreich, wo der Durchschnittspreis oft bei vier oder fünf Euro liegt, ist das ein wahres Schnäppchen.

Auch in Deutschland ist das Bier günstig

Insbesondere in Wuppertal und Bochum können Sie einen günstigen Biergenuss erleben. Hier zahlen Sie nur je 84 Cent pro Flasche. Zwar sind die Bierpreise in Deutschland seit 2020 gestiegen, doch im europäischen Vergleich ist das Bier immer noch sehr günstig. Das liegt vor allem an den eher niedrigen Produktionskosten und der hohen Nachfrage. In Städten, in denen Bier zur lokalen Kultur gehört, wird es oft günstiger angeboten.

Spanische Stadt landet auf dem dritten Platz

© Getty Images ×

Dicht gefolgt landet die spanische Stadt Saragossa auf dem dritten Platz mit gerade einmal einem Cent Unterschied. Hier kostet das kühle Blonde 85 Cent. Die pulsierende Stadt im Nordosten Spaniens ist nicht nur für ihre beeindruckende Architektur bekannt, sondern offenbar auch für ihre günstigen Bierpreise.

Die europäischen Städte mit dem günstigsten Bier

Tarent, Italien (77 Cent) Wuppertal und Bochum, Deutschland (84 Cent) Saragossa, Spanien (85 Cent) Hamburg-Wandsbek, Deutschland (88 Cent) Las Palmas de Gran Canaria, Spanien (91 Cent) Alicante und Gijón, Spanien (94 Cent)

Wenn Sie auf der Suche nach dem billigsten Bier in Europa sind, dann müssen Sie gar nicht weit weg fahren. Italien, Deutschland und Spanien sind Ihre besten Optionen. In diesen Ländern erhalten Sie für wenig Geld qualitativ hochwertiges Bier und können in charmanten Lokalen die lokale Kultur genießen.