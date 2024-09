Nicht in Italien! Hier ist der Cappuccino in Europa am billigsten

Ob im Kaffeehaus, zu Hause oder „To Go“ - Kaffee ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Besonders beliebt ist in Europa und Österreich der Cappuccino. Doch je nach dem, in welchem Land man eine Tasse des beliebten Heißgetränks bestellt, variiert der Preis erheblich.

Die Kombination aus einem kräftigen Espresso und cremigem Milchschaum erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Während es in Italien als ein absolutes No-Go gilt, einen Cappuccino nach dem Frühstück zu trinken, wird das Heißgetränk in vielen anderen Ländern zu jeder Tageszeit genossen. Dass der Cappuccino aus Italien stammt, erklärt auch, warum er dort vergleichsweise günstig ist: Im Durchschnitt kostet das beliebte Heißgetränk in unserem Nachbarland nur 1,61 Euro. In Österreich hingegen muss man mit einem Preis von 3,59 Euro mehr als doppelt so viel bezahlen.

Kaffee-Ranking

Ein europaweiter Preisvergleich, durchgeführt von Preply, zeigt, dass der Cappuccino in einigen Ländern sogar noch preiswerter zu haben ist. Besonders günstig kann man ihn in Moldawien (1,51 Euro) und Bosnien-Herzegowina genießen, wo eine Tasse nur 1,37 Euro kostet.

Hier gibt's den billigsten Cappuccino

Bosnien-Herzegowina: € 1,37 Moldawien: € 1,51 Nordmazedonien: € 1,55 Italien: € 1,61 Albanien: € 1,64 Serbien: € 1,79 Bulgarien: € 1,81 Portugal: € 1,83 Spanien und Ungarn: € 1,91

Auf der anderen Seite des Rankings befindet sich Dänemark, wo man für einen Cappuccino durchschnittlich 5,39 Euro hinblättern muss – der höchste Preis in Europa. Ebenfalls hochpreisig sind die Schweiz mit 5,17 Euro und Finnland mit 4,18 Euro pro Tasse.

Hier gibt's den teuersten Cappuccino

Dänemark: € 5,39 Schweiz: € 5,17 Finnland: € 4,18 Norwegen: € 4,07 Luxemburg: € 3,86 UK: € 3,83 Schweden: € 3,80 Irland: € 3,64 Österreich: € 3,59 Estland: € 3,43

Die Preisunterschiede zeigen deutlich, dass der Genuss eines Cappuccinos in Europa stark vom jeweiligen Land abhängt.