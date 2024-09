Vom Hietzinger bis zum Floridsdorfer: Ottakringer launcht Bier für jeden Bezirk

Die Ottakringer Brauerei widmet mit einer neuen Sonderedition jeden der 23 Wiener Bezirke ein eigenes "Helles".

Obwohl die Wiener Brauerei, wie es der Name schon verrät, in Ottakring zu Hause ist, gibt es das Bier in der ganzen Stadt. Das will man jetzt mit einer besonderen Sonderedition unterstreichen.

Ein Bier für alle "Bierzirke"

Von der Inneren Stadt bis nach Liesing findet jetzt jeder Wiener sein Bezirksbier auf einer Flasche. Jeder Bezirk bekommt sein persönliches "Helles" mit seinem speziellen Etikett. So wird aus dem klassischen "Ottakringer Helles" ein charmantes "Hietzinger Helles" oder ein markantes "Floridsdorfer Helles".





"Wien ist wie ein guter Biergarten – vielfältig, lebendig und voller Charakter. Das wollen wir nach dem positiven Feedback aus dem letzten Jahr mit der Neuauflage der Bierzirke zelebrieren. Schon letztes Jahr haben wir bemerkt, dass jeder Bezirk sein eigenes Bier einfach liebt“, so Harald Mayer, Kaufmännischer Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.

Sonderedition ab sofort erhältlich

Beim "Ottakringer Helles" handelt es sich um ein süffiges Märzenbier, gebraut aus Hopfen, Malz und Wasser. Wer gerne eine Flasche seines eigenen "Bierzirks" haben möchte, findet diese ab sofort in ganz Wien im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel als auch im Ottakringer Webshop. Die 0,5-l-MW-Flaschen, individuell gestaltet für jeden Bezirk, sind in gemischten 6er-Trägern sowie in der 20-x-0,5-l-Mehrweg-Kiste erhältlich.