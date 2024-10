Die besten Schaumweine Österreichs im Ranking

Cocktails ohne Zucker: Diese Drinks können Sie ohne schlechtes Gewissen genießen Pina Colada, Mojito oder Sex on the Beach: Cocktails sind im Sommer ein beliebter Feierabend-Begleiter. Doch oft steckt in den Getränken viel Zucker und damit auch viele Kalorien. Wir verraten, an welchen Drinks Sie bei Schönwetter ohne schlechtes Gewissen schlürfen können.