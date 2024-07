Cocktails ohne Zucker: Diese Drinks können Sie ohne schlechtes Gewissen genießen

Pina Colada, Mojito oder Sex on the Beach: Cocktails sind im Sommer ein beliebter Feierabend-Begleiter. Doch oft steckt in den Getränken viel Zucker und damit auch viele Kalorien. Wir verraten, an welchen Drinks Sie bei Schönwetter ohne schlechtes Gewissen schlürfen können.

Cocktails, ob mit oder ohne Alkohol, sind selten gesund, aber auf sie zu verzichten, macht vor allem im Sommer keinen Spaß. Warum also nicht ein paar Drinks lernen, die leicht zu mixen sind und kaum oder gar keinen Zucker enthalten? Denn der zugesetzte Zucker in Cocktails ist oft der Grund, warum sie ungesund sind. Wir haben vier fantastische Cocktail-Rezepte für Sie zusammengestellt, bei denen Sie sich zumindest um den Zuckergehalt keine Sorgen machen müssen. Diese Cocktails eignen sich auch bei Ihrer nächsten Bar-Bestellung als kalorienarme Alternativen! Vier Erfrischende Sommer-Cocktails (fast) ohne Zucker Paloma Diese Sommermischung besteht aus Tequila, Grapefruit, Limette und Salz. Der Paloma, einer der beliebtesten Drinks Mexikos, kann entweder eine Zuckerbombe sein oder ein gut ausbalancierter, nahezu zuckerfreier Cocktail. Wir fokussieren uns hier auf die zuckerfreie Version. Normalerweise wird ein Paloma mit zuckerhaltiger Grapefruitlimonade zubereitet. Tauscht man diese gegen frisch gepressten Grapefruitsaft und Sprudelwasser aus, erhält man einen unglaublich frischen und (abgesehen vom Fruchtzucker) zuckerfreien Drink. Kalorien: ca. 157 kcal Lesen Sie auch Statt Aperol Spritz: Dieser Cocktail schmeckt gleich gut und hat weniger Kalorien Immer nur Aperol Spritz zu trinken, ist nicht nur langweilig, sondern kann sich auch ganz schön auf der Waage bemerkbar machen. Wir verraten die beste Cocktail-Alternative, die nicht nur genauso gut schmeckt, sondern auch kalorientechnisch um einiges besser für den Sommerbody ist.

Alkohol-Kalorien-Ranking: Diese Drinks machen dick! Bier, Wein oder doch lieber einen Aperol Spritz? Manche Drinks bringen Ihr Sixpack schneller in Gefahr als andere. In welchen Getränken lauern die meisten Kalorien? Wir klären auf! Zutaten: 60 ml Tequila

60 ml frisch gepresster Grapefruitsaft

30 ml Sodawasser

15 ml frisch gepresster Limettensaft

Eine Prise Salz Zubereitung: Ein Cocktailglas optional mit einem Salzrand versehen. Das Glas mit Eiswürfeln füllen und Tequila, Grapefruitsaft, Limettensaft und eine Prise Salz hinzufügen. Gut verrühren, mit Sodawasser auffüllen, nochmals kurz umrühren und mit einer Grapefruitschale garnieren. Wodka Soda Ein Wodka Soda gehört definitiv auf die Liste der zuckerfreien Cocktails. Dieser Drink zeigt, dass man auf Zucker und Limonaden verzichten kann, ohne auf Geschmack zu verzichten. Wodka, Sodawasser und Limette sorgen für einen erfrischenden Geschmack. Man kann den Drink auch mit verschiedenen Zitrusfrüchten oder gefrorenen Beeren variieren. Kalorien: ca. 112 kcal Zutaten: 50 ml Wodka

Sodawasser

Limetten Zubereitung: Ein Cocktailglas mit Eiswürfeln füllen, Wodka hinzufügen und ein paar Limettenviertel auspressen und dazugeben. Mit Sodawasser auffüllen und kurz umrühren. Margarita Eine Margarita kombiniert Tequila mit frisch gepresstem Limettensaft und Orangenlikör. Abgesehen vom Likör enthält eine Margarita keinen Zucker. Ein Tipp: Verleihen Sie Ihrer Margarita mit Jalapeños oder Chilis eine würzige Note. Die Schärfe sorgt auch dafür, dass wir den Cocktail langsamer genießen. Kalorien: ca. 179 kcal Zutaten: 50 ml Tequila

20 ml Orangenlikör

15 ml frisch gepresster Limettensaft

Optional ein bis zwei Scheiben Jalapeños Zubereitung: Einen Cocktailshaker mit Eis füllen, alle Zutaten hineingeben und gut durchschütteln. Ein Glas mit Salzrand versehen, die Margarita hineingießen und ohne Eis servieren. Bloody Mary Dieser weltweit bekannte Cocktail basiert nicht auf Süße und Säure, sondern auf Würze. Die Bloody Mary ist nicht jedermanns Geschmack, aber wenn Sie Tomatensaft, Wodka und Gewürze mögen, ist dies vielleicht der beste zuckerfreie Cocktail überhaupt. Eine Bloody Mary enthält keinen Zuckersirup, sondern Tabasco. Kalorien: ca. 122 kcal Zutaten: 45 ml Wodka

90 ml Tomatensaft

15 ml frisch gepresster Limettensaft

2 Spritzer Worcestershire Sauce

Tabasco, Salz, Pfeffer nach Geschmack

Stangensellerie Zubereitung: Zutaten in einem Krug mit Eis vermischen und nach eigenem Geschmack würzen. Den Drink mit einer Stangensellerie servieren.