Dieses Restaurant in Österreich wird ab sofort nur noch von Lehrlingen betrieben
Dieses Restaurant in Österreich wird ab sofort nur noch von Lehrlingen betrieben

08.10.25, 09:50
Die „Huabn“ in Heilbrunn (Steiermark) wird Österreichs erstes Restaurant, das ausschließlich von Lehrlingen betrieben wird. 

Im steirischen Almenland zeigt eine Hoteliersfamilie, wie mutig Förderung heute aussehen kann: In einem über 300 Jahre alten Bauernhaus, der „Huabn“, entsteht Österreichs erstes Restaurant, das ausschließlich von Lehrlingen betrieben wird.

Lehrlingsrestaurant in der Steiermark

28 junge Menschen – angehende Köche, Servicekräfte und Gastgeber – übernehmen hier ab Oktober das Ruder. Keine erfahrene Küchenchefin im Hintergrund, kein routinierter Ober, der den Abend rettet. Stattdessen: pure Eigenverantwortung, Teamgeist und eine ordentliche Portion Mut. Das Konzept ist so einfach wie revolutionär – Lehrlinge sollen nicht nur lernen, sondern gestalten, ausprobieren, Fehler machen dürfen und aus ihnen wachsen.

Die „Huabn“ selbst ist ein Ort, der schon von außen Geschichten erzählt. Das liebevoll renovierte Bauernhaus thront mitten im Almenland, rustikal, charmant und gleichzeitig modern in seiner Haltung. Bis zu 70 Gäste finden hier Platz – und können erleben, wie junge Talente mit Leidenschaft und Kreativität beweisen, dass Gastronomie mehr ist als Routine und Rezept.

Das Projekt ist kein Marketing-Gag, sondern eine Ansage: So sieht die Zukunft der Ausbildung aus, wenn man Jugendlichen etwas zutraut. Die Lehrlinge übernehmen Küche, Service, Kalkulation, Einkauf und Organisation. Vielleicht ist genau das das Rezept, das Österreichs Gastronomie gerade braucht.

