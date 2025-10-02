Lindt eröffnet Schoko-Tempel in Wiener City

Der Schweizer Premium-Chocolatier Lindt & Sprüngli zelebriert sein 180-jähriges Jubiläum mit einem spektakulären 400-Quadratmeter-Store in der Kärntner Straße.

Schokoladenliebhaber aufgepasst: Ab dem 17. Oktober 2025 verwandelt sich die Wiener Innenstadt in ein Paradies für Naschkatzen. Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli eröffnet seinen ersten österreichischen Flagship Store an einem der prestigeträchtigsten Standorte des Landes – in der Kärntner Straße 1.

Schokoladen-Tempel der Extraklasse

Auf zwei großzügigen Ebenen tauchen Sie in eine Welt voller Genuss ein – mit der größten Lindt Pick & Mix Auswahl Österreichs, wo Sie Ihre persönliche Lieblingsmischung aus LINDOR Kugeln und Pralinen zusammenstellen können. In der hauseigenen Chocolateria zaubern die Lindt Maîtres Chocolatiers täglich frische Schokoladenspezialitäten – direkt vor Ihren Augen.

© Getty Images

Wer eine Pause vom Einkaufsbummel braucht, findet in der stylishen Lindt Chocolate Bar den perfekten Rückzugsort. Hier verwöhnen cremige Hot Chocolate, raffinierte Kaffeespezialitäten und köstliche Shakes Ihren Gaumen. Besonders charmant: Die limitierten Wien-Editionen mit ikonischen Motiven der Donaumetropole – das ultimative Souvenir für sich selbst oder Ihre Liebsten. Exklusive Geschenke mit personalisierten Verpackungen runden das Angebot ab.

© Getty Images

180 Jahre Schokoladen-Expertise trifft auf Wiener Charme

Der Flagship Store öffnet pünktlich zum 180-jährigen Jubiläum des Schweizer Traditionsunternehmens. Das Schoko-Paradies eröffnet ab dem 17. Oktober täglich von 10:00 bis 21:30 Uhr.