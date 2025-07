Lindt eröffnet ersten Flagship Store Österreichs im Herzen Wiens

Ein Schokoladentraum wird Wirklichkeit im Herzen Wiens.Lindt & Sprüngli eröffnet seinen allerersten Flagship Store auf österreichischem Boden. Ab Herbst verwandelt sich die Kärntner Straße in eine Bühne für zartschmelzende Verführungen.

Der weltweit bekannte Premiumhersteller Lindt & Sprüngli wagt den großen Schritt. Erstmals entsteht in Österreich ein Flagship Store des Traditionsunternehmens. Die Adresse ist prominent: Kärntner Straße 1. Auf zwei Etagen können Besucherinnen und Besucher künftig in die Welt der edlen Schokolade eintauchen. Das Konzept setzt nicht nur auf Verkauf, sondern auf ein Erlebnis für alle Sinne.

"Wir freuen uns sehr, die Wiener Innenstadt mit einem Paradies für alle Schokoladeliebhaberinnen und Schokoladeliebhaber zu verzaubern“, sagt Ali Kulein, Geschäftsführer von Lindt & Sprüngli Österreich. Für ihn ist die Eröffnung mehr als nur eine Filiale. "Mit dem neuen Lindt Flagship Store setzen wir einen wichtigen Meilenstein, um die Präsenz unserer Marke in Österreich weiter zu stärken“, erklärt Kulein.

Anziehungspunkt für Touristen

Lindt & Sprüngli ist kein kompletter Neuling auf dem heimischen Markt. Seit 1994 ist Lindt & Sprüngli, unter einem Dach mit den lokalen Marken Küfferle und Hofbauer, in Österreich aktiv. Die Gründung der österreichischen Tochtergesellschaft festigte die Position von Lindt & Sprüngli als maßgebender Akteur auf dem österreichischen Schokolademarkt. Am Hauptsitz in Wien, der eigenen Produktion in Gloggnitz sowie der Lindt Shops in ganz Österreich beschäftigt Lindt & Sprüngli Österreich heute insgesamt rund 360 Mitarbeitende.

Die Ankündigung sorgt bereits für Aufsehen. Die Kombination aus Premium-Qualität und zentraler Lage verspricht einen neuen Anziehungspunkt für Touristinnen, Touristen und Einheimische. Ob als Geschenk, Mitbringsel oder purer Genuss – die Marke Lindt ist für viele ein Synonym für besondere Momente. "Wir können es kaum erwarten, bald weitere Details zu diesem aufregenden neuen Kapitel zu teilen“, so Ali Kulein.