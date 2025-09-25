Alles zu oe24VIP
Mini, niedlich, unwiderstehlich: Warum Bento-Cakes gerade alle Social-Media-Feeds erobern
© Getty Images

Süße Inspiration

Mini, niedlich, unwiderstehlich: Warum Bento-Cakes gerade alle Social-Media-Feeds erobern

25.09.25, 12:25
Mini, niedlich und einfach unwiderstehlich – Bento-Cakes erobern gerade Instagram & TikTok im Sturm. Aber was steckt hinter dem Trend, warum lieben alle diese Mini-Kuchen so sehr und wo kann man sie in Wien bestellen? Entdecken Sie den neuen Dessert-Hype! 

Wenn Sie in letzter Zeit durch Instagram oder TikTok gescrollt haben, ist Ihnen sicher ein kleiner Star aufgefallen: der Bento-Cake. Diese Mini-Kunstwerke sind nicht nur super fotogen, sondern auch perfekt für alle, die kleine Freuden lieben – ohne gleich einen ganzen Riesen-Kuchen verdrücken zu müssen. 

Was ist ein Bento-Cake eigentlich?

Kurz gesagt: ein Mini-Kuchen in Einzelportion. Inspiriert von japanischen Bento-Boxen, ist er meist etwa 10 Zentimeter groß, hübsch verpackt und ideal für den Transport. Anders als große Torten, die für viele gedacht sind, gibt es Bento-Cakes für eins oder zwei – perfekt für intime Feiern, kleine Selfcare-Momente oder einfach, wenn man mal sagen möchte: „Heute gönn ich mir was.“

Mini, niedlich, unwiderstehlich: Warum Bento-Cakes gerade alle Social-Media-Feeds erobern
© Getty Images

Optisch sind sie echte Hingucker: zarte Pastellfarben, verspielte Designs, kleine Botschaften oder Cartoon-Motive – quasi essbare Kunstwerke, die fast zu schade zum Essen sind (fast!). 

Kurzer Blick zurück: Die Geschichte der kleinen Kuchen 

Das Konzept stammt aus Japan, wo „Bento“ schlicht eine einzelne Mahlzeit bedeutet. Südkoreanische Bäcker haben daraus süße Mini-Kuchen gemacht – schlicht, niedlich, oft in Pastellfarben. Dank Social Media haben diese kleinen Desserts die Welt erobert. Heute gibt es Bento-Cakes weltweit, von klassischen Vanille- und Schokoladenversionen bis zu experimentellen Geschmackskombinationen. 

Wo Sie Bento-Cakes in Wien bestellen können

Wer jetzt Lust auf so ein Mini-Kunstwerk bekommen hat, muss nicht unbedingt selbst backen. In Wien gibt es einige tolle Adressen: 

  • Zi Bento im 1. Wiener Bezirk – Bestellungen ganz easy über Instagram.
  • Cakesie in der Wipplinger Str. 3/5, 1010 Wien – Anfragen bequem über die Website.
  • Sugarand in der Linken Bahngasse 5, 1030 Wien – ebenfalls über die Website bestellbar. 

So können Sie sich selbst oder Freunde mit einem süßen, fotogenen Highlight überraschen – ohne sich durch mehrere Rezepte zu kämpfen. 

 

Bento-Cakes sind der ultimative Social-Media-Trend für alle, die kleine Kuchen, große Freude und hübsche Designs lieben. Sie verbinden Ästhetik, Portionierung und Kreativität – und machen jeden Moment zu einem besonderen Anlass. Kurz: klein, aber oho!

