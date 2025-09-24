Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig

Airfryer-Fans aufgepasst: Diese 5 Rezepte sind schnell, easy und sooo lecker! Von fluffigem Palatschinken über knusprigen Tofu bis hin zu süßem Zwetschgen-Crumble – hier kommt Genuss in Rekordzeit. Perfekt für alle, die fix kochen, aber groß schlemmen wollen.
Ihr Airfryer ist nur für Pommes da? Von wegen! Das kleine Gerät kann viel mehr, als Tiefkühl-Fritten knusprig machen. Hier kommen fünf Rezepte, die beweisen: Im Airfryer lassen sich Snacks, Hauptgerichte und sogar Desserts ganz easy zaubern – und das in Rekordzeit.
1. Palatschinken im Airfryer – dick, fluffig & super lecker
© Getty Images
Zutaten (2 Portionen):
- 3 EL Butter,
- 3 Eier,
- 1 EL Zucker,
- 1 Prise Salz,
- 6 EL Mehl,
- 150 ml Milch
So geht’s:
- Butter direkt im Airfryer-Korb bei 180 °C schmelzen.
- Teig aus Eiern, Zucker, Salz, Mehl und Milch anrühren.
- Teig in den gebutterten Korb gießen.
- 15–17 Min. bei 180 °C backen (für „durch“ 20–22 Min.).
- Mit Staubzucker & Apfelmus oder Preiselbeeren servieren.
2. Knuspriger Tofu – fertig in 10 Minuten
© Getty Images
Zutaten (2 Portionen):
- 400 g Tofu,
- 1,5 EL Sojasoße,
- 2 EL Öl,
- 1 TL Knoblauchpulver,
- 2 EL Gochujang oder Sriracha,
- ½ TL Ingwer,
- ½ TL Salz,
- 1 EL Speisestärke
So geht’s:
- Tofu trocken pressen, in Würfel schneiden.
- Mit Sojasoße, Öl & Gewürzen marinieren, dann Speisestärke unterrühren.
- Im Airfryer bei 180 °C 10–12 Min. rösten, nach der Hälfte schütteln.
3. Gebackener Feta mit Oliven & Tomaten – 15 Minuten
© Getty Images
Zutaten (1 Portion):
- 200 g Feta,
- 75 g Oliven,
- 125 g Kirschtomaten,
- 1 rote Zwiebel,
- 2 TL Honig,
- Chili-Flocken,
- Thymian,
- Saft von ½ Zitrone,
- 50 ml Olivenöl
So geht’s:
- Feta in den Airfryer legen, Oliven, Tomaten & Zwiebel drum herum verteilen.
- Mit Honig, Chili, Thymian, Zitronensaft & Olivenöl toppen.
- Bei 180 °C ca. 12–15 Min. backen.
- Heiß mit frischem Baguette servieren.
4. Baked Eggs – schnelle Oeufs cocotte
© Getty Images
Zutaten (4 Portionen):
- Butter zum Fetten,
- 50 g Sahne,
- 4 Eier,
- 4 TL Parmesan,
- Salz & Pfeffer,
- Schnittlauch
So geht’s:
- Cocotte-Förmchen fetten, Salz hineingeben.
- Je 1 Ei hineinschlagen, etwas Sahne & Parmesan dazu.
- Mit Salz & Pfeffer würzen.
- Bei 180 °C 6–7 Min. garen – Eiweiß gestockt, Eigelb weich.
- Mit Schnittlauch & geröstetem Baguette servieren.
5. Zwetschgen-Crumble – Dessert aus dem Airfryer
© Getty Images
Zutaten (2 Portionen):
- Streusel: 175 g Mehl, 85 g Zucker, ½ TL Zimt, 1 Prise Salz, 100 g Butter
- Füllung: 500 g Zwetschgen, klein geschnitten
- Zum Servieren: 150 g Crème fraîche, 2 TL Vanilleextrakt, Puderzucker
So geht’s:
- Streusel aus Mehl, Zucker, Zimt, Salz & Butter kneten.
- Zwetschgen in eine kleine Auflaufform füllen, Streusel drüber.
- Bei 170 °C ca. 20 Min. backen, bis goldbraun.
- Mit Vanille-Crème fraîche und Puderzucker toppen.
Ob herzhaft, süß, Frühstück oder Abendessen: Mit dem Airfryer geht’s schneller, als der Ofen überhaupt vorgeheizt ist.