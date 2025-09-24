Alles zu oe24VIP
Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig
© Getty Images

Süß bis herzhaft

Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig

24.09.25, 12:18
Teilen

Airfryer-Fans aufgepasst: Diese 5 Rezepte sind schnell, easy und sooo lecker! Von fluffigem Palatschinken über knusprigen Tofu bis hin zu süßem Zwetschgen-Crumble – hier kommt Genuss in Rekordzeit. Perfekt für alle, die fix kochen, aber groß schlemmen wollen. 

Ihr Airfryer ist nur für Pommes da? Von wegen! Das kleine Gerät kann viel mehr, als Tiefkühl-Fritten knusprig machen. Hier kommen fünf Rezepte, die beweisen: Im Airfryer lassen sich Snacks, Hauptgerichte und sogar Desserts ganz easy zaubern – und das in Rekordzeit. 

1. Palatschinken im Airfryer – dick, fluffig & super lecker

Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig
© Getty Images

Zutaten (2 Portionen):

  • 3 EL Butter,
  • 3 Eier,
  • 1 EL Zucker,
  • 1 Prise Salz,
  • 6 EL Mehl,
  • 150 ml Milch

So geht’s:

  1. Butter direkt im Airfryer-Korb bei 180 °C schmelzen.
  2. Teig aus Eiern, Zucker, Salz, Mehl und Milch anrühren.
  3. Teig in den gebutterten Korb gießen.
  4. 15–17 Min. bei 180 °C backen (für „durch“ 20–22 Min.).
  5. Mit Staubzucker & Apfelmus oder Preiselbeeren servieren. 

2. Knuspriger Tofu – fertig in 10 Minuten 

Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig
© Getty Images

Zutaten (2 Portionen):

  • 400 g Tofu,
  • 1,5 EL Sojasoße,
  • 2 EL Öl,
  • 1 TL Knoblauchpulver,
  • 2 EL Gochujang oder Sriracha,
  • ½ TL Ingwer,
  • ½ TL Salz,
  • 1 EL Speisestärke 

So geht’s:

  • Tofu trocken pressen, in Würfel schneiden.
  • Mit Sojasoße, Öl & Gewürzen marinieren, dann Speisestärke unterrühren.
  • Im Airfryer bei 180 °C 10–12 Min. rösten, nach der Hälfte schütteln. 

3. Gebackener Feta mit Oliven & Tomaten – 15 Minuten 

Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig
© Getty Images

Zutaten (1 Portion):

  • 200 g Feta,
  • 75 g Oliven,
  • 125 g Kirschtomaten,
  • 1 rote Zwiebel,
  • 2 TL Honig,
  • Chili-Flocken,
  • Thymian,
  • Saft von ½ Zitrone,
  • 50 ml Olivenöl

So geht’s:

  • Feta in den Airfryer legen, Oliven, Tomaten & Zwiebel drum herum verteilen.
  • Mit Honig, Chili, Thymian, Zitronensaft & Olivenöl toppen.
  • Bei 180 °C ca. 12–15 Min. backen.
  • Heiß mit frischem Baguette servieren. 

4. Baked Eggs – schnelle Oeufs cocotte 

Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen):

  • Butter zum Fetten,
  • 50 g Sahne,
  • 4 Eier,
  • 4 TL Parmesan,
  • Salz & Pfeffer,
  • Schnittlauch

So geht’s:

  1. Cocotte-Förmchen fetten, Salz hineingeben.
  2. Je 1 Ei hineinschlagen, etwas Sahne & Parmesan dazu.
  3. Mit Salz & Pfeffer würzen.
  4. Bei 180 °C 6–7 Min. garen – Eiweiß gestockt, Eigelb weich.
  5. Mit Schnittlauch & geröstetem Baguette servieren. 

5. Zwetschgen-Crumble – Dessert aus dem Airfryer

Die 5 schnellsten Airfryer-Rezepte ever – in wenigen Minuten fertig
© Getty Images

Zutaten (2 Portionen):

  • Streusel: 175 g Mehl, 85 g Zucker, ½ TL Zimt, 1 Prise Salz, 100 g Butter
  • Füllung: 500 g Zwetschgen, klein geschnitten
  • Zum Servieren: 150 g Crème fraîche, 2 TL Vanilleextrakt, Puderzucker

So geht’s:

  1. Streusel aus Mehl, Zucker, Zimt, Salz & Butter kneten.
  2. Zwetschgen in eine kleine Auflaufform füllen, Streusel drüber.
  3. Bei 170 °C ca. 20 Min. backen, bis goldbraun.
  4. Mit Vanille-Crème fraîche und Puderzucker toppen. 

 

Ob herzhaft, süß, Frühstück oder Abendessen: Mit dem Airfryer geht’s schneller, als der Ofen überhaupt vorgeheizt ist.

