Oktoberfest-Rezepte: So holen Sie sich das Wiesn-Feeling nach Hause

Es ist Wiesn-Zeit! Aber mal ehrlich: Die Preise für Grillhendl, Stelze und Co. sind inzwischen jenseits von Gut und Böse. Doch keine Sorge: Sie können die beliebtesten Oktoberfest-Klassiker ganz einfach selbst zu Hause nachkochen!

Für das perfekte Wiesn-Feeling dürfen Bier und leckere Schmankerl natürlich nicht fehlen. Ob Weißwürste, Brezen oder Schweinsbraten, diese Köstlichkeiten gehören zu jedem Festzelt-Besuch dazu. Doch wer keine Lust auf den Trubel und die überteuerten Preise hat, muss trotzdem nicht auf den Spaß verzichten! Wir verraten, wie Sie die beliebten Oktoberfest-Gerichte ganz einfach selbst zubereiten. So holen Sie sich nicht nur das echte Wiesn-Feeling nach Hause, sondern sparen dabei auch noch ordentlich Geld.

Grillhendl

© Getty Images

Ein saftiges Grillhendl ist ein Muss für jedes Oktoberfest. Die knusprige Haut und das zarte Fleisch sind das Herzstück der Wiesn. Mit ein paar einfachen Zutaten gelingt das Grillhendl auch im heimischen Ofen oder auf dem Grill.

Zutaten für 4 Portionen

1 Hendl (ca. 1,5 kg)

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Zitronensaft

Frische Kräuter (Thymian, Rosmarin)

Zubereitung:

Das Hendl gründlich abspülen und trocken tupfen. Das Hendl mit Olivenöl einreiben und mit Paprika, Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer und Zitronensaft marinieren. Die frischen Kräuter in die Bauchhöhle des Hendls legen. Das Hendl im Ofen bei 180 Grad (Umluft) ca. 1 Stunde braten, bis es goldbraun und knusprig ist. Genießen Sie Ihr Grillhendl mit einer kalten Maß Bier – Prost!

Stelze mit Knödeln

© Getty Images

Kein Oktoberfest ohne Stelze! Die knusprige Stelze mit den dazugehörigen Kartoffelknödeln ist eine echte Delikatesse, die das Herz jedes Fleischliebhabers höherschlagen lässt.

Zutaten für 4 Portionen:

2 Schweinshaxen

1 Zwiebel

2 Karotten

2 EL Senf

1 EL Paprikapulver

500 ml Bier

Salz und Pfeffer

Für die Knödel:

1 kg Kartoffeln (mehligkochend)

200 g Semmelbrösel

1 Ei

1 Zwiebel

2 EL Butter

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Die Schweinshaxen salzen und pfeffern und mit Senf und Paprika einreiben. Zwiebeln und Karotten grob schneiden und zusammen mit den Haxen in einen Bräter legen. Das Bier dazugeben und die Haxen bei 180 Grad für etwa 2 Stunden im Ofen schmoren. Für die Knödel die Kartoffeln kochen, schälen und durch eine Presse drücken. Dann Semmelbrösel, Ei, gebratene Zwiebelwürfel und Butter untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu Knödeln formen. Die Knödel in kochendem Wasser für ca. 20 Minuten garen.

Schweinsbraten mit Sauerkraut

© Getty Images

Der Schweinsbraten gehört zu den beliebtesten Gerichten auf dem Oktoberfest. Mit zartem Fleisch, einer knusprigen Kruste und herzhaftem Sauerkraut wird er schnell zum Highlight Ihres Wiesn-Menüs.

Zutaten für 4 Portionen:

1,5 kg Schweinebraten (Schulter oder Nacken)

2 Zwiebeln

2 Karotten

3 EL Senf

500 ml Bier

1 TL Majoran

Salz und Pfeffer

500 g Sauerkraut

Zubereitung:

Den Schweinebraten mit Senf einreiben, mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Zwiebeln und Karotten grob schneiden und in einem Bräter anbraten. Den Braten dazulegen und mit Bier ablöschen. Den Braten im Ofen bei 160 Grad für 2,5 Stunden garen, dabei regelmäßig mit dem Bratensaft begießen. In der Zwischenzeit das Sauerkraut nach Belieben in einem Topf erwärmen.

Weißwurst

© Getty Images

Ob im Biergarten oder zuhause, die Weißwurst darf beim Oktoberfest nicht fehlen. Die zarten Würste schmecken besonders gut mit süßem Senf und einer Brezel.

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Kalbfleisch

200 g Schweinefleisch (mager)

100 g Schweinespeck

1 TL Zitronenschale

1 TL Petersilie

Salz und Pfeffer

100 ml Eiswasser

5 m Wursthülle

Zubereitung:

Das Fleisch zusammen mit dem Speck und der Zitronenschale in einem Fleischwolf fein zerkleinern. Die Masse mit Eiswasser, Petersilie, Salz und Pfeffer zu einer glatten Masse verkneten. Die Wurstmasse in die vorbereiteten Wursthüllen füllen und die Würste in heißem Wasser ca. 30 Minuten ziehen lassen. Frisch serviert mit Senf und einer Brezel wird die Weißwurst zum echten Genuss!

Brezel

© Getty Images

Was wäre das Oktoberfest ohne eine frisch gebackene Brezel? Die knusprige, goldbraune Köstlichkeit rundet jedes Gericht ab und sorgt für das perfekte Wiesn-Flair.

Zutaten:

500 g Mehl

1 Würfel Hefe

1 TL Zucker

300 ml warmes Wasser

1 TL Salz

2 EL Natron

Grobes Salz

Zubereitung:

Die Hefe im warmen Wasser mit Zucker auflösen und mit Mehl und Salz zu einem Teig verkneten. Den Teig an einem warmen Ort für eine Stunde gehen lassen. Den Teig in 8 Portionen teilen und zu Brezen formen. In einem Topf mit kochendem Wasser und Natron die Brezen für ca. 30 Sekunden kochen. Mit grobem Salz bestreuen und bei 200 Grad im Ofen für etwa 15 Minuten goldbraun backen.

Käsespätzle

© Getty Images

Sie suchen nach einer vegetarischen Wiesn-Alternative? Dann sind Käsespätzle genau das Richtige!

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Spätzlemehl

4 Eier

150 ml Wasser

200 g Emmentaler (gerieben)

100 g Bergkäse (gerieben)

2 Zwiebeln

Butter

Zubereitung:

Die Spätzle aus Mehl, Eiern und Wasser zu einem glatten Teig rühren und in einem großen Topf in kochendem Wasser garen. Die Zwiebeln in Butter anbraten, bis sie goldbraun sind. Die Spätzle abgießen und abwechselnd mit Käse und Zwiebeln in eine Auflaufform schichten. Das Ganze für 10 Minuten im Ofen überbacken, bis der Käse schön geschmolzen ist.

Mit diesen Rezepten holen Sie sich das Oktoberfest-Feeling direkt nach Hause, ganz ohne überteuerte Festzelte und lange Warteschlangen!