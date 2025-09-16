Deshalb findet das Oktoberfest im September statt

Trotz des Namens beginnt das Oktoberfest nicht im Oktober, sondern schon im September. Die Gründe sind historisch und praktischer Natur.

Jedes Jahr stürmen Millionen von Besuchern die bayrische Landeshauptstadt München. Sie kommen für das Bier, ein leckeres Hendl und die Fahrgeschäfte in die Stadt. Eine Sache fragen sich die unzähligen Touristen schon: Wieso beginnt das Oktoberfest im September?

Das Oktoberfest hat royale Wurzeln. Im Jahr 1810 heiratete Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I., Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Zur Feier wurde auf der Theresienwiese, benannt nach der Prinzessin, ein großes Fest mit Pferderennen veranstaltet.

Größtes Volksfest der Welt

Das Fest war bei den Menschen sehr beliebt. So beliebt sogar, dass die Feier danach jährlich stattfand. Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt.

Zu Beginn wurde das Oktoberfest im Oktober gefeiert. Damals sorgte das Wetter öfters für Probleme. Im 19. Jahrhundert schneite es sogar im Oktober in München.

September statt Oktober

Im Jahr 1872 wurde die Entscheidung getroffen, das Fest in den September zu verschieben. Dieser Monat bietet häufig angenehme Temperaturen und Sonnenschein. Das Wetter ist ideal für Biergartenatmosphäre.

Trotz der Änderung behielt das Oktoberfest seinen Namen. Der Start ist traditionell der Samstag nach dem 15. September und endet am ersten Sonntag im Oktober. Dadurch bleibt der "Oktober" im Namen, obwohl die meisten Festtage im September liegen.