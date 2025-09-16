Jan Marsalek enttarnt! Er kämpfte für Russland im Ukraine-Krieg

Er ist einer der meistgesuchten Männer Europas - jetzt wurde Marsalek in Moskau gesichtet. Der österreichische Ex-Wirecard-Manager lebt heute in Russland.

Unter falschem Namen lebt Jan Marsalek jetzt in Russland. Seine Fake-Identität heißt unter anderem Alexander Nelidow und er wurde angeblich 1978 in Riga geboren. Das berichteten der "Spiegel" und der "Standard" am Dienstag.

Gestohlene Handys nach Russland transportiert

Jan Marsalek war einst Spitzenmanager eines Dax-Konzerns. Der Vorwurf: Seine Freundin soll gestohlene Handys aus Österreich nach Moskau transportiert haben - das Paar wurde - in Bildbeweisen festgehalten - im Juli in Moskau gesichtet.

Russischer Geheimdienst verhalf ihm zur Flucht

Marsaleks derzeitiger Arbeitgeber ist der russische Geheimdienst FSB. Seit seiner Flucht 2020 gibt es nur vereinzelt Hinweise auf sein Leben im Ausland. Mithilfe des FSB dürfte es Marsalek gelungen sein, über Österreich und Belarus nach Russland zu fliehen.

Unter seinem neuen Namen soll er zudem in der Ukraine im Einsatz gewesen sein, aber auch neue Firmen gegründet haben.