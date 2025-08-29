Alles zu oe24VIP
Ott
© APA/EVA MANHART

Staatsanwaltschaft

Egisto Ott doch wegen Spionage angeklagt

29.08.25, 12:06
Der ehemalige Beamte des Verfassungsschutzes Egisto Ott soll Daten an einen geheimen, russischen Nachrichtendienst geliefert haben. Auch Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch werden ihm vorgeworfen. 

Der ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiter Egisto Ott muss sich vor Gericht u.a. wegen Missbrauchs der Amtsgewalt verantworten.  

Geheime Daten an Russland

Das gab die Staatsanwaltschaft Wien am Freitag per Aussendung bekannt. Zur Last gelegt wird dem früheren BVT-Beamten, zwischen 2015 und 2020 ohne dienstlichen Auftrag Daten wie Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen und Reisebewegungen erhoben zu haben. Auch soll er gegen finanzielle Gegenleistungen einen geheimen Nachrichtendienst Russlands unterstützt haben.

Neben Ott wird noch ein zweiter - nicht namentlich genannter - Polizeibeamter angeklagt, ebenfalls wegen Missbrauchs der Amtsgewalt. Die Strafdrohung beträgt für beide Angeklagte sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.

