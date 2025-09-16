Aus nach 71 Jahren: DIESES bekannte Kosmetik-Produkt wird jetzt eingestellt

Mehr als sieben Jahrzehnte lang war sie in vielen Badezimmern zu finden: die „Fa“-Seife. Nun wird ihre Produktion eingestellt. Der deutsche Konzern Henkel hat diesen Schritt Anfang 2025 vollzogen.

Seitdem werden nur noch Restbestände verkauft. Auch außerhalb Deutschlands und Österreichs wird das Produkt nicht mehr angeboten.

Henkel zieht Stecker: Traditionsseife verschwindet vom Markt © henkel

Warum Henkel diesen Schritt geht

Das Unternehmen Henkel erklärte, dass man sich stärker auf Produkte mit höherem Wachstum und besserer Gewinnspanne konzentrieren wolle. In Zukunft sollen vor allem Duschgele und Deodorants unter dem Namen „Fa“ angeboten werden. Dieser Umbau begann bereits 2022 und wurde im Sommer 2025 noch einmal sichtbar, als die Marke neu ausgerichtet wurde.

Henkel stoppt ‚Fa‘-Seife – ein Klassiker verschwindet © henkel

Ein Klassiker seit 1954

Die „Fa“-Seife kam 1954 auf den Markt. Sie war für viele Menschen mehr als nur ein Reinigungsprodukt. Vor allem in der Bundesrepublik Deutschland wurde sie schnell bekannt – nicht zuletzt durch ungewöhnliche Werbung. In den 1960er-Jahren zeigten Fernsehspots Frauen beim Duschen oder Baden im Meer, dazu der markante Werbespruch: „Erregend wie der Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans“. Im Osten Deutschlands spielte die Seife eine Rolle. Viele Menschen in der DDR erhielten sie in Westpaketen, wodurch sie ein Symbol für Konsumgüter aus dem Westen wurde. Damit war die Seife nicht nur ein Alltagsartikel, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte.

Nach 71 Jahren endet nun die Geschichte dieses Produkts. Während die Marke „Fa“ weiterlebt, vor allem in Form von Duschgel und Deodorant, verschwindet das klassische Seifenstück endgültig aus den Regalen.