Zweiter Standort für Shiso Burger: Neuer Hotspot im 1. Bezirk

Am 5. Juni eröffnet Shiso Burger seinen zweiten Standort am Hohen Markt 4.

Nachdem sich die Filiale in der Theobaldgasse in kürzester Zeit zum Fixpunkt für Burgerfans entwickelt hat, legt Shiso Burger jetzt nach: Mitten im 1. Bezirk, am Hohen Markt, eröffnet das Berliner Burgerkonzept seinen zweiten Wiener Standort - und bringt damit frischen Wind in die Innenstadt-Gastronomie.

Berliner Burgerkonzept erobert Wiens Gastro-Herzen

Seit der Gründung 2013 hat sich Shiso Burger mit seinem Mix aus hochwertigen Zutaten, asiatischen Aromen und urbanem Flair zum internationalen Hotspot entwickelt - mit Standorten in Metropolen wie Paris, Lissabon und seit 2024 auch in Wien. Hinter dem Erfolg für Österreich steht Gastronom Tim Schächter, der das Konzept mit sicherem Gespür für Qualität, Trends und Atmosphäre ins Land geholt hat.

"Gourmet-Burger bieten wir bei Shiso Burger seit Anbeginn an, nun möchten wir hier einen weiteren Schritt gehen", so Tim Schächter von Shiso Burger über das neue Wagyu-Special.

© Eat Butter First ×

Neue Akzente, bewährte Klassiker

Getreu dem Motto "The Best of Two Worlds" treffen bei Shiso Burger klassische Burger auf asiatisch inspirierte Rezepturen - von Bulgogi bis Wasabi-Mayo, immer frisch zubereitet in der offenen Showküche. Auch der neue Standort bleibt dieser Philosophie treu, bringt aber kulinarische Neuerungen: Neben bewährten Favoriten wie dem Chili Lemon Burger gibt es auch neue Varianten mit Wagyu-Beef oder Huhn. Das Bio-Angus-Angebot wird erweitert, und auch bei Salaten und Getränken wird die Auswahl vielseitiger - von alkoholfreiem Wein bis zum hauseigenen "Shiso-Spritz".

Shiso Burger eröffnet am 05. Juni 2025, Hoher Markt 4, 1010 Wien. © Shiso Burger ×

Genuss mit Charakter

Architektonisch hebt sich der neue Standort klar von der ersten Filiale ab: Das großzügige Lokal im ehemaligen "Papier Lustig" bietet rund 80 Sitzplätze im Innenbereich und in den Sommermonaten einen zusätzlichen Schanigarten. Entworfen vom Architekturbüro Tzou Lubroth verbindet das Interieur Naturstein, sanftes Licht und gemütliche Sitznischen zu einem stilvollen, intimen Ambiente.

Hoch hinaus am Hohen Markt

"Es ist ein unglaublich aufregender Moment für uns, nach einem erfolgreichen ersten Jahr, Shiso Burger in Wien unseren zweiten Standort an einer der besten Adressen der Stadt zu eröffnen", so Geschäftsführer Tim Schächter. "Die neue Filiale gibt uns die Chance, mit Qualität, Stil und Persönlichkeit noch mehr Menschen zu erreichen und ein fester Bestandteil der lebendigen Gastronomieszene im ersten Bezirk zu werden."