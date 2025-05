× Sonnendeck: KLEINOD AM RING eröffnet Sommer-Saison

Das neu eröffnete KLEINOD AM RING wird zum Sommer-Hotspot. Gäste erwartet ein maritimes Design und eine leichte Sommerkarte.

Erst im Februar eröffneten Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber und David Schober gemeinsam mit Salar Gerami das jüngste Mitglied der KLEINOD-Familie. Die neue Dependance am Schottenring verbindet klassische American Bar, stilvolle Tanzbar und gehobene Kulinarik unter einem Dach.

Nun startet das KLEINOD AM RING in die Sommersaison und öffnet sein Sonnendeck – ein stilvoller Open-Air-Bereich, dessen elegantes maritimes Design erneut aus der Feder von Yacht-Designer Ben Julian Toth stammt.

Kulinarische Entdeckungen und kreative Cocktails

Die neue Freiluft-Location bietet Platz für 170 Gäste und ist in vier Zonen aufgeteilt, die sich entlang der Ringstraße und Falkestraße erstrecken. Für sommerliche Erfrischung sorgen nicht nur die beliebten KLEINOD Signature Drinks, sondern auch die leichte, saisonale Küche von Küchenchef Felix Albiez – aufgetischt werden etwa Tafelspitz-Capraccio, Hamachi Ceviche, Marchfelder Solo-Spargel, Trüffel-Pasta oder Süßkartoffel Gyoza.

An besonders heißen Sommertagen sorgt eine angenehm kühlende Wasserdampfanlage für Abkühlung.

Daydrinking deluxe

Das Sonnendeck im KLEINOD AM RING hat von Montag bis Donnerstag, ab 17 Uhr, geöffnet. Am Freitag und Samstag lädt der Gastgarten bereits ab 12 Uhr zum Day Drinking ein. Im Anschluss an den Freiluftgenuss kann in der Tanzbar im KLEINOD AM RING weitergefeiert oder an der Bar weiter das Cocktailschlürfen zelebriert werden.

Aufgrund der Sanierung des Kursalon Hübner bleibt das KLEINOD STADTGARTEN in diesem Sommer geschlossen.