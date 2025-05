›OTTO WILL MEER‹ eröffnet neuen maritimen Gastgarten

Der Hotspot für Liebhaber der mediterranen Kulinarik, das Otto will Meer am Wiener Donaukanal, bringt mit der Eröffnung des neuen Gastgartens ein bisschen südländisches Flair in die Stadt.

Philipp Prascer, CEO Litus Group und Eigentümer OTTO WILL MEER © Eugen Karl Creates × Die Litus Group hat den Außenbereich vor dem denkmalgeschützten Schützenhaus in eine Wohlfühloase verwandelt. „Die Gemütlichkeit und Liebe zum Detail stand auch hier im Fokus und konnte durch maritime Elemente, warme Farben perfekt umgesetzt werden“, erklärt Philipp Pracser, CEO der Litus Group. Sommerlich leichte Gerichte: Burrata und Tomaten. © Philipp Lipiarski × Leichte Gerichte für heiße Sommermonate

Im Otto will Meer wird der Sommer zur Genussreise – nicht nur der neu gestaltete Gastgarten lädt zum Verweilen ein, auch die frische Speisekarte verspricht echte Highlights: Feine Kreationen wie Tuna Tataki, Burrata mit seltenen Tomatensorten und ein Meeresfrüchtesalat machen Lust aufs gemeinsame Schlemmen. Wer es noch mediterraner liebt, kommt mit der großzügigen Seafoodplatte voll auf seine Kosten: Kaisergranat, Black Tiger Garnelen, Rotgarnelen und Oktopus bringen Urlaubsfeeling direkt an den Wiener Donaukanal. Genussmomente: Feinste Meeresfrüchte auf Salat. © Philipp Lipiarski × „Für die warmen Sommermonate haben wir unsere Gerichte bewusst in eine leichtere, sommerliche Richtung kreiert. Besonders hervorzuheben ist unsere vegane Paella, mit der wir uns von den klassischen Paella-Kreationen abheben. Unser Ziel war es, Genuss und Leichtigkeit zu verbinden – ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen“, betont Küchendirektor Matthias Pospisil der Litus Group. Trendig leichtes Dessert: Pistazien-Cheesecake. © Philipp Lipiarski × Ein echter Geheimtipp auf der neuen Karte: das aromatische Fenchel-Tomahawk, verfeinert mit Haselnuss und Pistazie. Für alle Naschkatzen gibt es zum Abschluss Crema Catalana oder den besonders beliebten Pistazien-Cheesecake. Neues Afterwork-SpecialVon Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 16 bis 19 Uhr, lädt man zum exklusiven Afterwork mit verführerischen Cocktails wie El Duce, Porn Star Martini Spritz und Rociado de Rosas. Zu jeder Flasche Cava serviert das Otto will Meer eine köstliche kalte Platte mit Oliven und Manchego. Die Tapas Variation ist der perfekte Begleiter für einen entspannten Afterwork-Genuss, um sich durch die Tapas durchzukosten.