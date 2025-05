Aperol-Spritz-Index: So viel kostet Aperol Spritz in Europas Urlaubszielen 2025

Wo kostet der Aperol Spritz diesen Sommer am meisten – und wo bekommen Sie ihn fast geschenkt? Der Aperol-Spritz-Index 2025 kennt die Antworten und zeigt, wo sich das Anstoßen wirklich lohnt.

Es ist wieder soweit: Die Sonne lacht, der Urlaub ruft – und Sie fragen sich wahrscheinlich: „Wie viel kostet mich der Aperol Spritz dieses Jahr eigentlich am Strand von XY?“ Tja, gute Nachrichten! Der Aperol-Spritz-Index 2025 von Eurochange ist da und verrät Ihnen, wo Sie Ihr Glas mit Stil heben können, ohne dabei gleich den Kontostand in den roten Bereich zu stoßen.

Mailand macht’s schick – und teuer

Wer denkt, ein Aperol Spritz sei überall ein lockerer Sommergenuss für kleines Geld, war wohl noch nie auf der berühmten Aperol Terrazza in Mailand. Dort gibt’s zwar den wahrscheinlich instagramtauglichsten Blick auf den Dom – aber auch den teuersten Spritz Europas. 21 Euro kostet dort ein Glas! Im Schnitt zahlen Sie in der norditalienischen Modemetropole aber "nur" 17 Euro. Dolce Vita hat eben manchmal ihren Preis.

Griechenland: Schön, sonnig – und (meist) spritzfreundlich

Obwohl Inseln wie Mykonos oder Santorin eher die Luxusabteilung im Urlaubskatalog belegen, zeigt der Index: Wer clever reist, wird auch in Griechenland nicht gleich abgezockt. Auf Kefalonia bekommen Sie Ihren Aperol Spritz im Durchschnitt für angenehme 7,16 Euro – also quasi drei zum Preis von einem in Mailand.

Und der Sieger heißt … Napoli!

Wer richtig sparen will, sollte sich nach Neapel aufmachen. Dort kostet das Sommergetränk der Herzen gerade mal 2 Euro – das ist weniger als ein Parkticket in manchen deutschen Städten! Palermo liegt mit 3,66 Euro auch noch im Tiefpreisbereich und beweist: Italien kann auch günstig.

Die Top 10 der günstigsten Aperol-Orte 2025

© Eurochange

Der Aperol-Spritz-Index 2025 ist nicht nur ein witziges Sommer-Ranking, sondern auch ein echter Urlaubsplanungs-Hack. Denn egal ob Sie Team „Luxusblick mit Spritz“ oder Team „Günstig & gut“ sind – mit ein bisschen Planung sprudelt der Sommergenuss ganz nach Ihrem Geschmack.