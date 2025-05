× Urlaub ohne Quallen: Wo Sie im Mittelmeer ungestört planschen können

Quallen-Alarm im Urlaub? Nein, danke! Wer im Mittelmeer unbeschwert planschen will, ohne sich den Spaß von glibberigen Störenfrieden verderben zu lassen, sollte diese Traumstrände ganz oben auf die Liste setzen!

Viele Urlauber kennen die Situation: Die Vorfreude auf das kristallklare Wasser ist groß, doch plötzlich trübt ein brennender Stich die Urlaubsidylle. Quallen im Mittelmeer können zur echten Spaßbremse werden. Doch es gibt gute Nachrichten für empfindliche Schwimmer und Familien mit Kindern: Einige Strände gelten als nahezu quallenfrei – dank natürlicher Gegebenheiten wie Strömungen, Süßwasserquellen oder schützender Geografie. Wir zeigen Ihnen die schönsten Strände Europas, an denen Sie unbesorgt baden können.

Costa del Sol

© Getty Images ×

Die spanische Sonnenküste bietet weit mehr als nur mediterranes Flair. Besonders zwischen Estepona und Marbella profitieren Urlauber von einem seltenen Naturphänomen: Zahlreiche unterirdische Süßwasserquellen, die ins Meer münden, schaffen eine Umgebung, die Quallen meiden. Der Guadalhorce-Strand bei Málaga ist ein weiteres Beispiel für solch ein Naturwunder. Hier sorgt der Flusszufluss zusätzlich für strömungsbedingte Quallen-Abwehr. Ideal für entspannte Badetage ohne unangenehme Überraschungen.

Cala de Sant Françesc

In Spanien lohnt sich auch ein Blick in den Nordosten: Der Cala de Sant Françesc an der Costa Brava ist eine malerische Bucht, die durch ihre Lage zwischen Felsen und ihre geringe Strömung besonders geschützt ist. Hier verirren sich Quallen nur äußerst selten. Ideal für Familien mit Kindern, die ohne Sorgen planschen wollen.

Cala Goloritzè, Sardinien

© Getty Images ×

Im Südosten Sardiniens entdecken aufmerksame Urlauber ein echtes Paradies: Cala Goloritzè und die Costa Rei gelten als Rückzugsorte für alle, die sich vor Quallen in Sicherheit wiegen wollen. Die Gründe sind klar: Geografisch abgeschiedene Buchten, starke Meeresströmungen und steile Felswände verhindern, dass sich die glibberigen Meeresbewohner in Ufernähe verirren. Besonders Cala Goloritzè punktet mit schwer zugänglicher Lage, was nicht nur Quallen, sondern auch die großen Touristenströme fernhält.

Klein Triopetra, Kreta

Der griechische Inselklassiker Kreta hat ebenfalls quallenfreie Strände zu bieten: Klein Triopetra, ein kleiner, versteckter Strandabschnitt im Süden der Insel, ist bekannt für seine ablandigen Winde und eine schützende Landzunge, die wie ein natürlicher Wall gegen Quallen wirkt. Das Wasser ist ruhig, klar und lädt zum stundenlangen Verweilen ein, ganz ohne ungewollte Begegnungen.