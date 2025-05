Ketchup-Check von Gault&Millau: Die besten aus dem Supermarktregal

Die Expert:innen-Jury der Genussplattform Gault&Millau hat die Tomaten-Würzsaucen der heimischen Supermärkte genau unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 30 Ketchups verkostet – und diesmal konnten sich gleich zwei Produkte den ersten Platz sichern.

Ob zu Pommes, Schinken-Käse-Toast oder als Geheimzutat in der Küche – Ketchup ist die wohl wichtigste Nebensache bei frittierten und gegrillten Speisen. Laut Statista.com liegt der durchschnittliche Ketchup-Verbrauch pro Person in Österreich bei etwa 2,4 Kilogramm, Tendenz steigend – deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von rund 1,9 Kilogramm pro Person.

Zwischen all den Tuben und Flaschen im Supermarktregal stellt sich die Frage: Welcher Ketchup schmeckt am besten? Eine Jury aus Expert:innen hat 30 Produkte verkostet – von klassisch süß bis würzig-rauchig. Bewertet wurde nach Geschmack, Konsistenz, Inhaltsstoffen und Gesamteindruck.

Die Ketchup-Jury

Mit dabei: Tomatenbauer Stefan Bauer aus Wien-Donaustadt, die Köche Klaus Piber (Trixie Kiddo’s), Thomas Figlmüller und Jeffrey Bartolomé (El Gaucho), Würstelstand-Betreiberin Patricia Pölzl („Eh scho Wuascht“), Sensorik-Expertin Romana Fertl (OpenSense), Kochbuchautorin und Bloggerin Alexandra Palla sowie Martina Hohenlohe und Bernhard Degen von Gault&Millau.

Das Ergebnis

Die Produkte wurden anonym in den bundesweit relevanten Supermärkten sowie auf gurkerl.at eingekauft. Zwecks der besseren Vergleichbarkeit wurden die Preise auf 1.000 Gramm hochgerechnet.

Das Siegerpodest teilen sich Felix Ketchup ohne Zuckerzusatz und Spak Master Ketchup Mild:

1. Felix Ketchup ohne Zuckerzusatz, div. Quellen, 8,02 Euro pro kg, 165 g Tomaten pro 100 g, 4,3 g Zucker*

1. Spak Master Ketchup Mild, Spak, Interspar, 6,02 Euro pro kg, 210 g Tomaten pro 100 g, 22 g Zucker pro 100 g

3. Byodo Bio Tomaten Ketchup, gurkerl.at, 13,97 Euro pro kg, 80 % Tomatenmark, 22 g Zucker pro 100 g

4. Spar Natur Pur Bio Ketchup zuckerreduziert, Spar, 5,98 Euro pro kg, 210 g Tomaten pro 100 g, 15 g Zucker pro 100 g

5. Le Gusto Tomaten Ketchup mild, Hofer, 2,71 Euro pro kg, 172 g Tomaten pro 100 g, 17 g Zucker pro 100 g

6. Felix Bio Ketchup mit weniger Zucker und weniger Salz, div. Quellen, 8,02 Euro, 193 g Tomaten pro 100 g, 13 g Zucker pro 100 g

Übrigens: Auch ein Blick auf die Zutaten lohnt sich

Viele Hersteller geben an, wie viele Tomaten sie pro 100 Gramm Ketchup verwenden – ein gutes Verhältnis liegt etwa bei 2:1, also 200 Gramm Tomaten für 100 Gramm fertiges Produkt. In der Verkostung reichte die Spanne von 140 bis zu beeindruckenden 550 Gramm.

Ketchup ist außerdem ein echter Klassiker, wenn es um versteckten Zucker geht: Der Anteil kann bis zu 25 % betragen. Immerhin reagieren viele Marken bereits – mit Varianten ohne Zuckerzusatz, gesüßt nur durch Fruchtzucker oder mit alternativen Süßstoffen.