"Falstaff" kürt die 10 besten Würstelstände in Wien 2025

Wien und Würstelstände – das gehört einfach zusammen. Das Gourmet-Magazin "Falstaff" hat jetzt seine Favoriten gewählt und die besten Wiener Würstelstände gekürt.

Erst im vergangenen Jahr wurde die Wiener Würstelstandkultur offiziell in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen – so wichtig sind Käsekrainer & Co. für das Lebensgefühl der Stadt. Sie sind mehr als nur Imbissbuden – sie sind Treffpunkt, Trostspender, Szene-Hotspot. Und Falstaff weiß, wo's am besten zischt: Der Gourmetführer hat jetzt die heißesten Adressen der Stadt gekürt.

Alles Wurscht – 1010 Wien

Zentral zwischen Stephansdom und Donaukanal gelegen, überzeugt dieser stylische Stand mit einem ironischen Namen und gehobener Würstelstand-Küche. Neben Klassikern gibt’s hier auch edle Ausreißer wie Calamari fritti oder Beef Tatar mit Brioche von Öfferl. Sämtliche Produkte stammen aus nachhaltiger Herkunft.

Bitzinger Würstelstand – 1010 Wien

Direkt hinter der Oper liegt dieser stilvolle Klassiker. Bitzinger ist Kult, denn hier trifft sich das Nachtschwärmer-Publikum, Touristen ebenso wie Einheimische. Die legendären Käsekrainer wurden gemeinsam mit Patron Sepp Bitzinger persönlich entwickelt. Dazu wird auch gerne ein Glas Champagner serviert.

Extra Würstel – 1020 Wien

Frisch, frech, kreativ: Extra Würstel im zweiten Bezirk überrascht mit moderner Interpretation. Hier gibt’s nicht nur klassische Bosna, sondern auch Varianten mit Kimchi, Chili-Käse oder fermentiertem Karfiol. Auch vegetarische und vegane Optionen werden angeboten.

Zur Bosnarei – 1180 Wien

Scharf, schärfer, Bosnarei! Dieser Stand im 18. Bezirk serviert nicht nur klassische Bosna in Perfektion, sondern auch die wohl schärfsten Käsekrainer Wiens. Wöchentlich wechselnde Kreationen wie Bosna-Wraps oder Sloppy Joes sorgen für Abwechslung. Die Würste stammen exklusiv von der Fleischerei Wild im Weinviertel.

Wiener Würstelstand Pfeilgasse – 1080 Wien

Hier trifft Bio auf Würstel. Als erster bio-zertifizierter Stand Wiens begeistert dieser Ort mit Qualität und Innovation. Die „Vegan Bosna“ ist Kult, das restliche Sortiment reicht von Bio-Käsekrainern bis zu hausgemachten Saucen und regionalen Limonaden. Nachhaltig snacken ist hier ganz easy.

Zum scharfen René – 1010 Wien

Der Name ist Programm! René zelebriert die Schärfe mit Chilipulvern wie Carolina Reaper, handeingelegten Öl-Pfefferoni und hausgemachten Würsten. Neben Hot Dogs und Waldviertlern gibt’s hier auch frisches Brot aus eigener Produktion. Nichts für Zartbesaitete – aber ein Hochgenuss für Chili-Fans.

Würstelstand Leo – 1090 Wien

Seit fast 100 Jahren ein Fixpunkt im Alsergrund – und der älteste Würstelstand Wiens. „Leo“ verbindet Tradition mit Zeitgeist: Die legendäre „Big Mama“ ist ein scharfer Klassiker, das Angebot wird durch vegetarische und vegane Alternativen modern ergänzt. Wiener Würstelgeschichte zum Anbeißen.

Hermann's Würstelstand – 1070 Wien

Stylisch, entspannt, ein bisschen retro: Hermann’s ist der hippe Wohlfühl-Würstelstand mit Gastgarten, Craft Beer und Sportübertragungen. Neben Bio-Würsten gibt’s saisonale Specials wie Kürbisbratwurst oder Spicy Veggie Dogs. Ideal für laue Sommerabende mit Freunden und einem kühlen Bier in der Hand.

Eh scho wuascht – 1110 Wien

Mitten im 11. Bezirk, gleich beim Zentralfriedhof, liegt dieser charmante Stand mit großem Herz und hochwertiger Küche. Neben Wildwürsten und veganem Seitan-Hotdog gibt’s hier feine Gurken und Weitraer Bier – alkoholfrei inklusive.

Speisekammer – 1070 Wien

Der urbanste unter den Würstelständen: Die „Speisekammer“ interpretiert Klassiker neu – etwa mit fermentiertem Sauerkraut, veganen Seitanwürsten oder Süßkartoffel-Pommes. Nachhaltigkeit trifft Geschmack, mitten am Urban-Loritz-Platz.

Ob edel oder einfach, bio oder brutal scharf – die Wiener Würstelstand-Kultur lebt und entwickelt sich weiter. Wer 2025 nach dem perfekten Snack sucht, ist bei diesen zehn Adressen garantiert richtig.