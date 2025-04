Gault&Millau testet Hofer-Grillfleisch: Diese Sorten überzeugen die Profis

Frischer Spargel: So bleibt er richtig lange haltbar! Die Spargelsaison ist für viele Genießer das kulinarische Highlight des Jahres. Doch so köstlich das edle Gemüse auch ist – frisch geernteter Spargel verliert schnell an Qualität. Wir zeigen Ihnen, wie Spargel tagelang frisch bleibt und wie Sie ihn sogar für viele Monate konservieren können!