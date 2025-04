× Frischer Spargel: So bleibt er richtig lange haltbar!

Die Spargelsaison ist für viele Genießer das kulinarische Highlight des Jahres. Doch so köstlich das edle Gemüse auch ist – frisch geernteter Spargel verliert schnell an Qualität. Wir zeigen Ihnen, wie Spargel tagelang frisch bleibt und wie Sie ihn sogar für viele Monate konservieren können!

Kaum ein anderes Gemüse versprüht mehr Frühlingsgefühle als frisch gestochener Spargel auf dem Teller. Ob als feine Suppe, köstliche Beilage oder raffinierte Zutat im Salat: Grüner, weißer und violetter Spargel gehört jetzt unbedingt auf den Speiseplan. Doch was tun, wenn Sie Ihre kostbaren Stangen nicht sofort verarbeiten können? Keine Sorge: Mit den richtigen Tricks bleibt Spargel nicht nur mehrere Tage frisch, sondern lässt sich sogar für viele Monate haltbar machen.



Weißen Spargel richtig lagern

Weißer Spargel liebt es kühl und feucht. In der handelsüblichen Plastikverpackung sammelt sich jedoch oft Kondenswasser, das Fäulnis und Schimmelbildung begünstigt. Deshalb sollten Sie weißen Spargel direkt nach dem Einkauf aus der Verpackung nehmen, das Gummiband entfernen und vollständig in ein leicht feuchtes Geschirrhandtuch einschlagen. Im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahrt, bleibt der Spargel so bis zu drei bis vier Tage frisch und knackig.

© Getty Images ×

Grünen Spargel clever aufbewahren

Grüner Spargel unterscheidet sich nicht nur geschmacklich, sondern auch bei der Lagerung deutlich von seinem weißen Pendant. Am besten bewahren Sie grünen Spargel stehend auf – ähnlich wie einen Blumenstrauß. Stellen Sie die Stangen aufrecht in ein Glas oder einen Krug mit etwas Wasser, sodass die Enden stets im Wasser stehen.

Damit die empfindlichen Spargelspitzen nicht austrocknen, können sie zusätzlich locker mit einem feuchten Tuch umwickelt werden. Bewahren Sie ihn am besten an einem kühlen Ort, ohne direktes Sonnenlicht auf. Mit dieser Methode bleibt grüner Spargel ebenfalls bis zu vier Tage frisch. Um die Haltbarkeit noch zu optimieren, empfiehlt es sich, das Wasser täglich zu wechseln.

Richtig einfrieren: So hält Spargel ewig

© Getty Images ×

Wenn Sie die Spargelsaison voll auskosten und sich einen Vorrat anlegen möchten, können Sie Spargel auch problemlos einfrieren. Vor dem Einfrieren sollten Sie weißen Spargel gründlich schälen und die holzigen Enden abschneiden. Anschließend wird der Spargel portionsweise luftdicht verpackt und roh eingefroren. So vermeiden Sie Gefrierbrand und haben später immer die richtige Menge zur Hand. Der tiefgefrorene Spargel hält sich im Gefrierfach bei -18 Grad Celsius bis zu acht Monate.

Besonders praktisch: Sie können die Stangen direkt aus dem Gefrierfach ins kochende Wasser geben, ohne sie vorher aufzutauen.