× Beim Kauf: An diesen Merkmalen erkennen Sie guten Spargel

Die Spargelsaison ist endlich da und das edle Stangengemüse landet jetzt regelmäßig auf dem Teller. Doch wie unterscheidet man wirklich frische, hochwertige Ware von matschigen Ladenhütern? Hier sind die wichtigsten Merkmale, an denen Sie guten Spargel sofort erkennen.

Ob weiß, grün oder violett – Spargel feiert jetzt seine Hochsaison und gehört in diesen Wochen auf jeden Speiseplan. Das edle Stangengemüse überzeugt nicht nur mit seinem feinen Geschmack, sondern auch mit wertvollen Inhaltsstoffen. Doch so köstlich Spargel auch ist, er zählt zu den empfindlichsten Gemüsesorten überhaupt. Bereits wenige Stunden nach der Ernte beginnt er, an Aroma und Frische zu verlieren. Umso wichtiger ist es, beim Einkauf ganz genau hinzusehen – denn nur wirklich frische Ware sorgt für das volle Geschmackserlebnis auf dem Teller.

Die Spitze: je geschlossener, desto besser

© Getty Images ×

Ein Blick auf die Spargelspitze genügt oft schon. Bei hochwertigem Spargel ist die Spitze fest geschlossen, kompakt und unversehrt. Das bedeutet: Die kleinen Schuppen liegen eng aneinander und zeigen keine Anzeichen von Trockenheit oder Schädlingsbefall. Besonders bei weißem Spargel ist die Spitze empfindlich – sie trocknet schnell aus und reagiert empfindlich auf falsche Lagerung.

Öffnet sich die Spitze bereits oder wirkt sie ausgefranst, ist das oft ein Zeichen dafür, dass der Spargel zu alt oder falsch gelagert wurde. Gerade bei grünem Spargel sollten Sie außerdem auf eine leicht violette oder purpurne Färbung achten.

Frische Schnittstelle

Ein weiteres Indiz für Frische ist das untere Ende der Spargelstange. Je heller, feuchter und glatter die Schnittstelle, desto frischer die Stange. Ist die Schnittstelle hingegen bräunlich, schrumpelig oder gar schimmelig, wurde der Spargel entweder nicht kühl gelagert oder ist einfach zu alt.

Der Quietschtest

Klingt verrückt, aber es stimmt: Guter Spargel quietscht! Das können Sie auch ganz einfach nachprüfen: Nehmen Sie zwei Stangen und reiben Sie sie leicht aneinander. Wenn sie quietschen, ist das ein gutes Zeichen. Der Grund: Die äußere Schicht ist dann noch frisch, feucht und intakt – das erzeugt das charakteristische Geräusch, ähnlich wie bei frisch geputzten Fenstern. Dieser Test funktioniert besonders gut bei weißem Spargel. Grüner Spargel ist oft etwas trockener und daher weniger „gesprächig“.

Der Geruchssinn entscheidet mit

© Getty Images ×

Die Nase ist ein oft unterschätzter Helfer beim Lebensmitteleinkauf. Dabei kann sie Ihnen gerade beim Spargel einiges verraten. Frischer Spargel riecht dezent, angenehm leicht süßlich – fast neutral. Wenn Ihnen allerdings ein säuerlicher, gäriger oder muffiger Geruch in die Nase steigt, ist Vorsicht geboten. In diesem Fall hat der Spargel wahrscheinlich schon zu lange gelegen oder wurde falsch gekühlt.