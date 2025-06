Afterwork Drinks: Die besten Bars in Wien für den Feierabend

Der Laptop klappt zu, der Stress bleibt im Büro und Sie wollen jetzt nur noch eins: einen guten Drink! Wir haben uns durchgeschlürft und die besten After-Work-Bars der Stadt ausfindig gemacht.

Nach einem langen Arbeitstag gibt es kaum etwas Besseres, als den Abend mit einem erfrischenden Drink in einer der angesagtesten Bars Wiens ausklingen zu lassen. Egal, ob Sie auf der Suche nach tropischem Flair, italienischer Eleganz oder urbanem Strandfeeling sind: Wiens Barszene bietet für jeden Geschmack den perfekten After-Work-Spot. Hier sind sechs Highlights, die Sie nicht verpassen sollten.

Kleinod am Ring

Mit dem „Kleinod am Ring“ hat die renommierte Kleinod-Gruppe einen neuen Hotspot an der Wiener Ringstraße geschaffen. Hier verschmelzen American Bar, Fine Dining und Tanzbar zu einem stilvollen Gesamterlebnis.

Parkring 14–16

1010 Wien

Bar Campari

Dolce Vita mitten in der City! Die Bar Campari ist wie ein Kurzurlaub in Italien. Zwischen stylischer Einrichtung und verführerischen Antipasti werden die besten Negronis der Stadt gemixt. DJ-Sound inklusive. Perfekt, um einen anstrengenden Arbeitstag ausklingen zu lassen.

Seitzergasse 6

1010 Wien

Cayo Coco im The Hoxton

Das Cayo Coco im The Hoxton entführt Sie in das Havanna der 1950er-Jahre und das mitten in Wien. Mit tropischen Cocktails, karibisch interpretierten Bar-Snacks und Buena Vista Social Club Sounds bietet die Rooftop-Bar ein einzigartiges Erlebnis. Der offene Bereich mit Blick über die Stadt lädt zum Entspannen und Genießen ein.

Rudolfsplatz 3 (im The Hoxton)

1010 Wien

Chez Bernard

Wer nach einem langen Arbeitstag hoch über den Dächern Wiens entspannen will, ist hier goldrichtig. Die Dachterrasse bietet einen beeindruckenden Panoramablick über Wien, während die Bar mit kreativen Cocktails lockt. Regelmäßig legen DJs aus ganz Europa auf, die für den perfekten Sonnenuntergangs-Soundtrack sorgen.

Mariahilfer Straße 71a

1060 Wien (Hotel Motto)

Strandbar Herrmann

Büroschuhe aus, Zehen in den Sand! Die Strandbar Herrmann ist Wiens Sommerwohnzimmer. Direkt am Donaukanal chillen Sie im Liegestuhl, während ein Mojito langsam das Stresslevel löscht. Mit Sand unter den Füßen, einem kühlen Drink in der Hand und Blick auf die Donau lässt sich der Feierabend hier besonders entspannt genießen.

Herrmannpark

1030 Wien (bei der Urania)

Lamée Rooftop

Die Lamée Rooftop Bar wurde 2025 von Falstaff zur „Rooftop-Bar des Jahres“ gekürt und das aus gutem Grund. Mit einer innovativen Überdachung ist sie ganzjährig geöffnet und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Stephansdom. Signature-Cocktails und kulinarische Highlights machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Rotenturmstraße 15

1010 Wien (Hotel Lamée)

Cheers!