Luxus-Hotel-Opening des Jahres: Mandarin Oriental Wien eröffnet am 20. Oktober

Das erste Mandarin Oriental Hotel Österreichs öffnet am 20. Oktober 2025 seine Türen in einem prachtvollen Jugendstilgebäude im Herzen der Wiener City – mit 138 Zimmern, vier Restaurants und einem traumhaften Spa.

Ein historisches Gerichtsgebäude aus dem Jahr 1908 verwandelt sich in Wiens neuen Hotel-Hotspot für anspruchsvolle Reisende und Locals. Das Mandarin Oriental, Wien verbindet in der Riemergasse 7 im ersten Bezirk den zeitlosen Charme des Wiener Jugendstils mit dem exzellenten Service der Luxushotelgruppe – und setzt dabei auf zurückhaltenden Luxus statt Protz.

Ein Hotspot für alle, die das Außergewöhnliche schätzen

© Mandarin Oriental / PR

Hinter der denkmalgeschützten Fassade des ehemaligen Gerichtsgebäudes entsteht ein Refugium, das Geschichte atmet und gleichzeitig topmodern daherkommt. „Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der sowohl ein Rückzugsort für internationale Reisende als auch ein Treffpunkt für Einheimische ist, die das Außergewöhnliche zu schätzen wissen", verrät Mario Habicher, General Manager des Mandarin Oriental, Wien. Die sorgfältige Restaurierung bewahrt das architektonische Erbe des von Alfred Keller entworfenen Gebäudes und ergänzt es durch zeitgenössische Designelemente.

© Mandarin Oriental / PR

In den 86 Zimmern und 52 Suiten erleben Gäste eine gelungene Symbiose aus modernem Komfort und Wiener Jugendstil-Eleganz. Besonders beeindruckend: die drei exklusiven Mandarin Signature Suiten und die großzügige Royal Suite, perfekt für alle, die sich nach einem luxuriösen Rückzugsort sehnen. Die dezente Farbpalette, edle Materialien und lichtdurchflutete Räume schaffen ein Ambiente, das Leichtigkeit ausstrahlt und dennoch pure Opulenz vermittelt. Jedes Detail wurde mit Liebe zum Original gestaltet.

© Mandarin Oriental / PR

Kulinarisch setzt das Haus neue Maßstäbe mit gleich vier Gastro-Konzepten unter der Leitung von Chefkoch Thomas Seifried. Im Le Sept dreht sich alles um exquisite Meeresfrüchte mit französischen Techniken und asiatischen Einflüssen. Das Atelier 7 – Brasserie verbindet internationale Hausmannskost mit österreichischen Klassikern, während das Atelier 7 – The Café die Wiener Kaffeehaustradition neu interpretiert. Cocktail-Fans werden das schicke Atelier 7 – Izakaya and Bar lieben, wo Jugendstil auf Japonismus trifft.

Wellness auf höchstem Niveau

© Mandarin Oriental / PR

Für Wellness-Fans lockt The Spa at Mandarin Oriental mit ganzheitlichen Behandlungen und lokalen Wellness-Ritualen. Sieben stilvolle Behandlungsräume – darunter eine exklusive Suite für Paare – ein großzügiger Innenpool und ein hochmodernes Fitnesscenter versprechen Entspannung pur. Für Business-Meetings und glamouröse Events stehen sieben multifunktionale Tagungsräume und ein eleganter 140 m² großer Ballsaal bereit.