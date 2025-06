Wiener Café-Konditorei AÏDA auf internationalem Erfolgskurs

Die Traditionskonditorei AÏDA wurde bei den "FAB Awards 2025" gleich zweimal nominiert. Das AÏDA-Café am Flughafen Jeddah ist Finalist in der Kategorie "Airport Coffee/Tea Shop of the Year"; der AÏDA-Standort am Flughafen München überzeugt in der Kategorie "Airport To-Go Offer of the Year".

AÏDA ist die älteste Kaffeehauskette der Welt, die ihren Gästen täglich von Hand hergestellte, traditionelle Mehlspeisen aus regionalen Produkten, sowie frisch zubereitete Kaffee- und Teekreationen bietet und damit ein Stück Wien weltweit auf Reise schickt. Beide neuen Projekte stehen exemplarisch für die erfolgreiche internationale Entwicklung des 1913 gegründeten Familienunternehmens. In Zusammenarbeit mit SSP (Jeddah) und Allresto (München) verbindet AÏDA-Wiener-Kaffeehauskultur mit zeitgemäßen Travel-Retail-Konzepten. AÏDA Jeddah In Jeddah hat AÏDA das weltweit größte AÏDA-Café mit fast 300 qm gebaut. Es ist 24/7 geöffnet und bietet über 100 verschiedene handgemachte Mehlspeisen mit halal-zertifizierten Zutaten, regional inspirierten Rezepten und einem Team das persönlich von der AÏDA-Eigentümerfamilie geschult wurde. "Was wir gemeinsam in Jeddah geschaffen haben, ist mehr als ein Café - es ist ein Flaggschiff für Wiener Gastlichkeit auf der großen Weltbühne! Mit unseren handgefertigten Mehlspeisen aus Lebensmitteln, wie Milch und Butter von Kühen aus den heimischen Alpen, sowie Mehl, Eiern, Zucker und saisonalem Obst aus Österreich", freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie. "Nach dem erfolgreichen Launch von AÏDA in Saudi-Arabien durch SSP freuen wir uns sehr, bekanntzugeben, dass die Marke als Finalist bei den renommierten FAB Awards gelistet wurde - einer Auszeichnung, die die besten Gastronomiekonzepte an Flughäfen weltweit würdigt. Das ist ein großartiger Erfolg und eine schöne Anerkennung für AÏDA als Marke. Jetzt heißt es: Daumen drücken!", sagt Mark Angela, CEO von SSP Eastern Europe & Middle East.

In München überzeugt das kompakte To-Go-Format mit Qualität, Tempo und Design auf höchstem Niveau. AÏDA München In München - der ersten AÏDA-Filiale in Deutschland; eine weitere gibt es am Hauptbahnhof in Berlin - hat AÏDA bewiesen, dass 19 Quadratmeter über 110 Jahre Geschichte tragen können: 70 Mehlspeisen, 35 Kaffee- und Teespezialitäten, gebrandete Wiener Weine und eine große Auswahl an pikanten Snacks, wie unseren Wiener Schnitzel Brioche Burger. Jede Stunde werden frisch gebackene Strudel aus einer To-Go-Theke heraus angeboten. Gemeinsam mit Allresto hat AÏDA ein hochwertiges Erlebnis für einen der verkehrsreichsten Flughäfen Europas geschaffen. "Danke, dass wir gemeinsam mit Allresto zeigen dürfen, dass auch in einem schnelllebigen und platzlimitierten Umfeld echte Qualität und gelebtes Erbe glänzen können. München ist zum Vorzeige-Modell geworden, wie 'Fast Casual' heute funktionieren kann", freut sich Dominik Prousek. "Wir sind stolz darauf, das AÏDA-Erlebnis neuen Zielgruppen näherbringen zu dürfen - erschwinglicher Luxus mit tiefer Verwurzelung in unserer Tradition. Ob in Österreich oder an neuen Standorten weltweit: Wir teilen den authentischen Geschmack Wiens", so Dominik Prousek. Und weiter: "Diese Nominierungen sind ein Beweis für die internationale Strahlkraft der Marke AÏDA und das Engagement unserer Teams." FAB Awards 2025 Die FAB Awards zählen zu den weltweit bedeutendsten Auszeichnungen für Flughafen-Gastronomie. Die Preisverleihung findet am 26. Juni 2025 in der spanischen Stadt Barcelona statt.