Chicken Karate: Mochi eröffnet neues Fast-Food-Lokal

Die Mochis schlagen wieder zu – und diesmal wird's richtig knusprig! Im ehemaligen "Mochi am Markt" am Vorgartenmarkt zieht ab 4. November neues Leben ein: Chicken Karate heißt das jüngste Projekt der wohl coolsten Gastro-Crew Wiens.

Nach Sushi, Ramen, Italian-Fusion und Co. wagt die Mochi-Gruppe den nächsten Schritt – diesmal in Richtung Fast-Food, jedoch in gewohnt stilvoller Manier. Mit "Chicken Karate" entsteht am ehemaligen Standort des "Mochi am Markt" ein neues, unkompliziertes Konzept, das sich ganz dem Thema Fried Chicken widmet.

Locker, lässig, unkompliziert

Das Lokal vereint lässige Atmosphäre mit der Liebe zum Detail, für die Mochi längst bekannt ist. Gäste können zwischen Self-Service oder einem Platz im gemütlichen Lokal wählen, das rund 40 bis 45 Personen fasst. Auch ein Schanigarten lädt zum Verweilen ein.

Zwei Burger-Stars

Im Mittelpunkt der Speisekarte stehen zwei neue Burger-Kreationen:

Chicken Nanban Burger – knuspriges Hühnerfleisch vom Oberschenkel, süß-saure Nanban-Sauce, Sauce Tatar, frischer Salat und Gurke.

Nasu Tonkatsu Burger – die vegane Variante mit knuspriger Melanzani, Tonkatsu-Sauce, Sour Cream, getrockneter Tomatensalsa und Rucola.

Dazu gibt’s "Dirty Fries" mit japanischer Currysauce und Shishimi, klassische Pommes, Chicken Bites und Kimchi-Salat. Und weil Mochi auch beim Trinken an alles denkt, steht Bier, Spritzer, Wein und Softdrinks im Kühlschrank bereit – ganz entspannt wie beim Schwesterprojekt o.m.k.

Hinter dem Konzept steckt Mochi-Mastermind Eduard Dimant, der wieder einmal beweist, dass Wiens Gastro-Szene ohne Mochi nur halb so spannend wäre.