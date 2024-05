× Die 10 schönsten Gastgärten Wiens

Frische Luft und viel Grün: Die besten Adressen zum entspannten Genuss in der freien Natur. In fresh air: Vienna’s best Restaurant Gardens and Outdoor Areas.

1. Strandcafé

Alte Donau Einzigartig: Das Floß mit Blick auf die Skyline der Donaucity, ergänzt durch das kulinarische Flaggschiff des Strand cafés, die Ripperln.

Unique: the raft with a view of the Donaucity skyline, complemented by the culinary flagship of the Strandcafé, its outstanding pork spareribs.

Florian Berndl-Gasse 20, 1220.

2. Stöckl im Park

Im historischen Ambiente des Belvedere lassen sich im schattigen Biergarten das hauseigene Bier und auch deftige heimische Klassiker genießen.

In the historic ambience of the Belvedere, you can enjoy the in-house beer and hearty local classics in the shady beer garden.

Prinz Eugen Str. 25, 1030



3. Concordia Schlössl

Das morbid-nostalgische Ambiente gegenüber dem Zentralfriedhof, die schattigen, moosbewachsenen Bäume und die Schnitzel: Wien pur.

Morbidly nostalgic ambience, shady, moss-covered trees and schnitzel: The epitome of Vienna.

Simmeringer Hauptstr. 283, 1110



4. Palmenhaus

im Burggarten Ist das noch ein Gastgarten oder schon ein Schanigarten? Egal! Der Außenbereich auf der Terrasse über dem Burggarten ist genauso romantisch wie das Innere.

The outdoor area on the terrace above the Burggarten is just as romantic as the inside.

Burggarten, 1010



5. Kursalon Hübner

Die 1.000 m² große Terrasse mit Blick auf den Stadtpark lässt hier vergessen, dass man sich mitten im Zentrum der Stadt befindet.

The 1,000 m² terrace with a view of the Stadtpark makes you forget that you are in the centre of the city.

Johannesgasse 33, 1010



6. Zur alten Kaisermühle

Klassiker der heimischen Wirtshausküche und mediterrane Spezialitäten direkt am Ufer der Alten Donau.

Classical local tavern cuisine as well as Mediterranean specialities right at the peaceful bank of the Old Danube.

Fischerstrand 6, 1220



7. Stiegl Ambulanz

Salzburger Braukultur trifft Wiener Gemütlichkeit am Areal des Alten AKH. Klassische Wirtshaus- und Biergartenküche. Public Viewing während der EM.

Salzburg brewing culture meets Viennese cosiness. Classic pub and beer garden cuisine. Public screening during the European Championships.

Alser Straße 2, 1090.



8. Café Rüdigerhof

Das entspannte Jugendstil-Café verfügt über einen gemütlichen Außenbereich.

The relaxed Art Nouveau café has a cosy outdoor area next to the Wien river.

Hamburgerstraße 20, 1050.



9. Zum Alten Fassl

Das urige Gründerzeit-Wirtshaus mit Gastgarten im Innenhof gilt seit Langem als Geheimtipp.

The rustic tavern and its open-air area in the courtyard have long been an insider tip.

Ziegelofengasse 37, 1050.