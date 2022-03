»Mochi« feiert zehnjähriges Jubiläum

Die Mochi-Familie freut sich auf viele weitere Jahre in der Stadt.

Das Mochi-Vierergespann – Eddi und Nici Dimant, Sandra Jedliczka und Tobias Müller – hat 2012 die Gastroszene mit seinem einzigartigen Küchenstil auf den Kopf gestellt und binnen kürzester Zeit die Herzen der Wiener Feinschmecker erobert. In ihren kühnsten Träumen hätten sich die Gründer nicht ausmalen können, was sie in diesen zehn Jahren erwarten würde – es wurde wahnsinnig viel gearbeitet, gelacht, gefeiert und noch mehr gearbeitet. Heute, um ein paar Standorte und Konzepte reicher, schwirren noch immer unglaublich viele Ideen durch die Köpfe des Teams, die realisiert werden wollen. Die Mochi-Familie freut sich somit auf viele weitere Jahre in der Stadt und ist sehr gespannt, was die Zukunft bringt – die Freude innerhalb der Foodie-Community ist mindestens genauso groß, wenn nicht größer!

Alle Termine von ›Mochi-on-Tour‹

Über das Jahr verteilt kocht das Mochi Team an ausgewählten Sonntagen mit den verschiedensten Köchen aus anderen Häusern, die sie über die letzten zehn Jahre auf ihren Mochi-on-Tour-Ausflügen kennen und lieben gelernt haben. Reservierungen sind über www.mochi-on-tour.com möglich:

24.4. Theresia Palmetzhofer

Gasthaus Palme

(Neuhofen/Ybbs)



22.5. Rachinger Philipp

Mühlthalhof (Neufelden)



16.10. Alain Weissgerber

Taubenkobel

(Schützen am Gebirge)



23.10. Lukas Nagl

Das Bootshaus (Traunsee)



30.10. Martin Kilga

Paradoxon (Salzburg)



6.11. Mraz & Sohn (Wien)

13.11. Nenad Mlinarevic

Bauerschänke (Zürich)



20.11. Philipp Innreiter

Slurp Ramen Joint

(Kopenhagen)



4.12. Rauch Richard

Steirawirt

(Bad Gleichenberg)



11.12. Konstantin Filipou (Wien)



TBA Haya Molcho – Neni

(Wien und rund um Welt)

www.mochi.at