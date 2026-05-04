Die besten Aperitivo-Lokale in Wien: Hier schmeckt der Sommer am besten

Sonne, Spritz und kleine Häppchen: Diese Aperitivo-Spots in Wien bringen echtes Italien-Feeling in Ihren Feierabend.

Sobald die Temperaturen in Wien wieder über die 20-Grad-Marke klettern, gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort auf den Feierabend: Aperitivo. Ein Spritz in der Hand, kleine italienische Häppchen auf dem Tisch und dieses Gefühl von la dolce vita mitten in der Stadt - genau dafür gibt es in Wien einige richtig gute Spots. Und die liefern nicht nur Drinks, sondern echtes Urlaubsgefühl.

Bar Campari: Italien mitten in Wien

Hier dreht sich alles um italienische Lebensfreude. Die Bar bringt das klassische Aperitivo-Gefühl direkt nach Wien - mit perfekt gemixten Drinks, feinen Antipasti und einer Atmosphäre, die sofort an Urlaub erinnert. Ob für einen schnellen Spritz nach der Arbeit oder einen längeren Abend mit Freund:innen: Hier bleiben Sie garantiert länger als geplant.

Monte Ofelio: Authentisch & entspannt

Diese Wein- und Aperitivobar ist ein kleiner Geheimtipp für alle, die es unkompliziert mögen. Auf den Tisch kommen italienische Klassiker wie Bruschette, cremige Stracciatella oder gefüllte Schiacciata-Sandwiches. Dazu gibt es eingelegtes Gemüse, feine Weine und eine Atmosphäre, die sich perfekt für lange Sommerabende eignet.

Rinkhy: Aperitivo trifft Seafood

Hier wird Aperitivo ein bisschen luxuriöser gedacht. Der Fokus liegt auf Austern und passenden Weinen, aber auch klassische Antipasti und kleine Gerichte finden sich auf der Karte. Dazu kommt eine spannende Auswahl an Cocktails und saisonalen Specials. Perfekt, wenn Sie Ihren Aperitivo-Abend mit einem kleinen Upgrade versehen möchten.

Casolaro Bros: Italienische Klassiker mit Twist

Mit Standorten im 3. und 4. Bezirk sind die Casolaro Bros längst eine fixe Größe für italienische Snacks in Wien. Neben richtig guten Panini gibt es hier auch großzügige Antipasti-Platten und süße Highlights wie Pistaziencroissants. Der perfekte Spot für alle, die Aperitivo gerne etwas herzhafter - oder auch süßer - genießen.

Cayo Coco Rooftop Bar: Aperitivo mit Aussicht

Zugegeben: Kein klassischer Aperitivo-Spot, aber einer, den Sie sich trotzdem merken sollten. Die Rooftop-Bar im The Hoxton bietet alles, was man für einen perfekten Sommerabend braucht: Drinks, Sonne und einen Blick über Wien. Zwischen Poolterrasse und Open-Air-Bereich lässt sich der Aperitivo hier besonders entspannt genießen. Bonus: Sonnenuntergang inklusive.

Sie müssen nicht nach Italien reisen, um echtes Aperitivo-Feeling zu erleben. Wien hat längst seine eigenen Hotspots.