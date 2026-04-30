Dieses Getränk kostet 6 Millionen Euro pro Liter

Ein Mini-Fläschchen Sake wurde in Japan für knapp 600.000 Euro verkauft. Das Getränk ist damit das teuerste der Welt. Das Besondere: Das „Dassai Moon Space Brew“ wurde auf der ISS gebraut.

Das außerirdische Getränk ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Sake-Produzenten Dassai und dem Technikkonzern Mitsubishi Heavy Industries. Im Oktober 2025 wurden die Zutaten und ein speziell entwickeltes Brausystem vom japanischen Tanegashima Space Center in der Präfektur Kagoshima mit einer H3-Rakete zur ISS gebracht.

Auf der ISS startete der Fermentationsprozess im November 2025. Dabei wurden die Bedingungen auf dem Mond nachgestellt. Die Schwerkraft auf dem Mond beträgt etwa ein Sechstel der Erdanziehungskraft. Rund zwei Wochen lang dauerte der Brauvorgang.

Landete im Pazifik

Am 27. Februar kehrte die Box wieder auf die Erde zurück. Die 260 Gramm Maische landeten vor der US-Westküste. Der Inhalt wurde auf minus 50 Grad Celsius runtergekühlt. Der Linienflug nach Japan fand am 6. März statt. Am Ende wurden im Dassai-Hauptsitz Iwakuni daraus 116 Milliliter Sake.

Davon landeten 100 Milliliter in ein Fläschchen. Nun wurde das Getränk für 110 Millionen Yen (587.000 Euro) versteigert. Auf Liter gerechnet kostet dieser Sake unglaubliche 5,87 Millionen Euro und knackt damit den Weltrekord für Getränke.

Sake-Brauer will Mondbrauerei realisieren

Der bisherige Rekordhalter ist der irische Whiskey „The Emerald Isle“ für 3,67 Mio. Euro/Liter. Noch ist unklar, ob der neue Besitzer das außerirdische Getränk trinken wird. Seine Identität blieb ein Geheimnis.

Der Erlös wird zukünftigen japanischen Raumfahrtprojekten zugutekommen. Die restlichen 16 Milliliter wurden verkostet. Laut einer Dassai-Sprecherin hat der Sake einen „gut ausbalancierten und robusten Sake-Geschmack“ und „eine deutliche Säure“.

Der Sake-Brauer hat große Träume. Bis 2050 wollen sie eine Brauerei auf dem Mond bauen. Der Grund: Die Lebensqualität dort zu verbessern.