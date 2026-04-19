Neben Europas größtem Wasserfall entsteht neues Hotel

In der Schweiz soll direkt neben dem Rheinfall, Europas größtem Wasserfall, ein neues Hotel gebaut werden. Neben dem beeindruckenden Ausblick ist im Inneren eine große Surfanlage geplant.

Jedes Jahr lockt der Rheinfall über zwei Millionen Besucher an. Die Wassermassen stürzen auf 150 Metern Breite über 20 Meter in die Tiefe. Nun will die Revier Hospitality Group in Neuhausen ein weiteres Highlight schaffen. Sie wollen das größte Hotel der Region um Schaffhausen bauen, das eine sportliche Besonderheit beinhaltet.

Der Baustart soll noch in diesem Jahr erfolgen. Das neue Hotel wird etwa 300 Meter Fußweg vom Rheinfall entfernt sein. Gegenüber der "Bild" erklärt Daniel Renggli, CEO der Revier Hospitality Group: "Geplant sind 144 Zimmer mit 378 Betten auf acht Etagen, die meisten mit Blick auf den Rheinfall."

Anlage öffentlich zugänglich

Manche von diesen Gästen werden ihren Neoprenanzug eingepackt haben. Das Hotel bietet einen Sundowner mit Blick auf den Wasserfall. Renggli kündigt an: "Mit der Eröffnung 2029 bauen wir hier eine Indoor-Surfanlage. Die Welle wird vergleichbar mit der Eisbachwelle in München, aber höher und intensiver."

In der Anlage soll das Wasser über eine geformte Rampe bis zu 1,40 Meter hoch in einem Pool strömen. Ein Gegenstrom hält die Wassermassen zurück. Der Revier-Hospitality-Group-CEO beschreibt: "Dadurch entsteht eine stehende Welle, die sich nicht bewegt. Ergebnis: Du surfst quasi ‚auf der Stelle‘, während das Wasser unter dem Surfer vorbeiströmt." Die neue Surfanlage soll öffentlich zugänglich sein.

Hotel wird auf historischen Gelände gebaut

Das neue Hotel mit Dachterrasse und Tagungsräumen soll auf dem historischen Gelände der Schweizerischen Industriegesellschaft gebaut werden. Auf rund 120.000 Quadratmetern ist zusätzlich noch ein neues Wohn- und Freizeitquartier geplant.

Derzeit hat dort der Verpackungsmaschinenhersteller SIG Group noch seinen Stammsitz. Doch das Unternehmen benötigt immer weniger Fläche und entwickelt das Gebiet neu. Das Hotel soll dabei eines der Herzstücke werden. Dabei fallen die Übernachtungspreise moderat aus. Pro Nacht sollen Gäste je Zimmerkategorie rund 140 Schweizer Franken (etwa 150 Euro) zahlen.