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Lamborghini
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Spektakulärer Unfall

Pickup-Fahrerin crasht 214.000-Euro-Lamborghini

29.04.26, 08:45
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Spektakulärer Unfall in den USA: Auf einem Parkplatz im Stadtteil Lake Nona in Orlando wurde ein hochpreisiger Lamborghini Huracán von einem Pickup-Truck regelrecht überrollt. 

Der Sportwagen war erst wenige Monate zuvor für rund 214.000 Euro gekauft worden. Der Besitzer war gerade auf der Suche nach einem Parkplatz, als sich der Unfall ereignete. Eine Fahrerin steuerte ihren Pickup offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit um eine Kurve, übersah den flachen Sportwagen und fuhr ungebremst auf ihn auf. Trotz eines Ausweichversuchs konnte der Lamborghini-Fahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Als klar wurde, dass der Truck weiter beschleunigte, sprang er geistesgegenwärtig aus dem Fahrzeug.


 

Der Pickup schob sich bis zur Windschutzscheibe über den Lamborghini und verursachte massive Schäden: Die Front wurde zerdrückt, die Scheibe zerbrach und zahlreiche Fahrzeugteile wurden beschädigt. Dennoch hatte der Fahrer großes Glück – er blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

Nach dem Crash zeigte sich der Besitzer erstaunlich gefasst. In sozialen Medien betonte er vor allem seine Dankbarkeit, den Unfall überlebt zu haben. Der materielle Verlust trete für ihn in den Hintergrund. Der schwer beschädigte Luxuswagen musste abgeschleppt werden und wird nun aufwendig repariert – sofern kein Totalschaden vorliegt.

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