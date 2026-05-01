Paar will schwanger werden - macht aber jahrelang Sex falsch

Vier Jahre lang blieb der Kinderwunsch unerfüllt.

Ein kurioser Fall aus China sorgt international für Schlagzeilen. Ein junges Ehepaar wollte über Jahre hinweg nichts sehnlicher als ein eigenes Kind – doch trotz regelmäßigen Geschlechtsverkehrs blieb die erhoffte Schwangerschaft aus. Erst ein Arztbesuch brachte eine überraschende und zugleich ungewöhnliche Erklärung für das Problem ans Licht. Das berichtet unter anderem der englische Daily Star.

Die beiden, zum Zeitpunkt der Untersuchung 26 und 24 Jahre alt, galten als gesund. Dennoch versuchten sie bereits seit vier Jahren erfolglos, ein Baby zu bekommen. Der Druck aus dem familiären Umfeld wuchs zunehmend, sodass sie schließlich medizinischen Rat suchten.

Kurioser Grund

Im Gespräch mit der behandelnden Gynäkologin, Liu Hongmei, berichtete die Frau, dass das Paar regelmäßig intim sei. Gleichzeitig gab sie an, dass der Geschlechtsverkehr für sie „jedes Mal ungewöhnlich schmerzhaft“ gewesen sei – ein Hinweis, der die Ärztin stutzig machte. Zunächst vermutete sie eine mögliche gynäkologische Erkrankung.

Die anschließende Untersuchung führte jedoch zu einer unerwarteten Erkenntnis: Die Frau war noch Jungfrau. Weitere Nachforschungen ergaben schließlich die Ursache – das Paar hatte über Jahre hinweg nur Analsex praktiziert.

Die Ärztin klärte beide ausführlich auf und gab ihnen grundlegende Informationen zur Sexualität sowie Hinweise, wie eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege entstehen kann. Laut Berichten zeigte diese Aufklärung schnell Wirkung: Bereits wenige Monate später wurde die Frau schwanger.