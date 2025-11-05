Pärchen treibt es im Auto - bei 140 km/h!

Dem Fahrer droht nun sogar eine Haftstrafe.

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Montagmorgen auf der deutschen Autobahn 1 Richtung Dortmund ereignet. Ein 37-jähriger Autofahrer hatte während der Fahrt Geschlechtsverkehr mit seiner Beifahrerin – mitten im Berufsverkehr.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem ihm ein Wagen aufgefallen war, der in Schlangenlinien über die Fahrbahn eierte. Laut Polizeiangaben meldete er „einen Ford, der bei einer Geschwindigkeit von rund 140 km/h immer wieder drohte, von der Fahrbahn abzukommen. Unter anderem sei das Fahrzeug so weit nach rechts gefahren, dass ein Lkw auf den Standstreifen ausweichen musste.“ Die Beamten fassen es deutlich zusammen: „Das war ein eindeutiger Verkehrsverstoß.“

„Als der Zeuge an dem Fahrzeug vorbeifuhr, konnte er erkennen, wie Fahrer und Beifahrerin offensichtlich gerade Geschlechtsverkehr hatten“, so die Polizei weiter.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Ford wenig später auf dem Gelände einer Tankstelle stoppen. Dort wurde der 37-Jährige samt seiner Begleiterin aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei teilte weiter mit: „Aufgrund der unsicheren Fahrweise im laufenden Verkehr erwartet den 37-jährigen Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.“ Dem Mann droht nun eine empfindliche Strafe – im schlimmsten Fall sind sogar 5 Jahre Haft möglich.