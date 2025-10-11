Alles zu oe24VIP
Haribo
© Getty

XXL-Packung

Brite isst 3 Kilo Cola-Fläschchen – die Folgen sind dramatisch

11.10.25, 16:42
Der 33-Jährige landete nach dem Nasch-Anfall im Krankenhaus. 

Diesen Zuckerrausch musste Nathan Rimmington bitter bezahlen. Der Engländer verzehrte in nur drei Nächten 3 Kilogramm Haribo Cola-Fläschchen – und landete daraufhin im Krankenhaus.

Unkontrollierter Zuckerrausch

Rimmington bestellte online eine XXL-Packung Cola-Gummis und aß durchschnittlich ein Kilo pro Abend. Die Kalorienmenge belief sich auf rund 10.500 kcal – ein extremer Gewichts- und Zuckerüberschuss, der seinen Körper massiv belastete.
Die gesundheitlichen Folgen

Wenige Tage später erlitt Rimmington heftige Beschwerden: Magenkrämpfe, Fieber, Schüttelfrost und Schweißausbrüche machten ihm das Leben schwer. Er brach zu Hause zusammen und suchte schließlich medizinischen Rat.

Im Krankenhaus stellte man eine Entzündung im Dickdarm (Divertikulitis bzw. entzündliche Darmerkrankung) fest – ausgelöst durch die extreme Zucker- und Gelatinezufuhr. Für sechs Tage musste er nüchtern bleiben, erhielt Antibiotika und Infusionen. Dank schneller ärztlicher Intervention konnte ein operativer Eingriff vermieden werden.

