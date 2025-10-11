Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Orban
© AFP

Petition

"Heißer Herbst": Orbán warnt vor EU-"Kriegsplänen"

11.10.25, 16:10
Teilen

Eine Unterschriftenkampagne gegen die "Kriegspläne" Brüssels hat der rechtsnationale ungarische Premier Viktor Orbán am Samstag gestartet.  

"Wir stehen vor einem "heißen Herbst". Europa driftet immer schneller in Richtung Krieg", behauptete Orbán. Mit der Unterschriftenaktion will die regierende Fidesz-Partei zeigen, dass die Ungarn keinen Krieg wollen und schürte zugleich Ängste. Orbán selbst startete die Aktion mit seiner Unterschrift auf einem Bauernmarkt in Budapest.

Bereits vor dem Premier waren Aktivisten der TISZA-Partei von Oppositionspolitiker Péter Magyar mit einem Stand vor Ort. Auf dem informellen EU-Gipfel in Kopenhagen hätte Brüssel seine Kriegspläne vorgestellt: Europa zahlt, die Ukrainer kämpfen, Russland werde letztlich erschöpft sein. In Dänemark habe er klargestellt, Ungarn wolle das alles nicht, erinnerte Orbán. Seitdem hätte Brüssel einen Feldzug gegen Ungarn gestartet, mit einem breiten Arsenal. Es ginge von Spionagevorwürfen über Fake-News-Skandale bis zu juristischer Trickserei und der Mobilisierung der Brüsseler "Statthalter" in Ungarn.

Hinsichtlich der Frage, ob die Ungarn Krieg wollen, hinterfragte das Onlineportal "Nyugatifeny.hu", ob es überhaupt einen Menschen gebe, der Krieg wolle. Die Unterschriftenaktion wird zugleich als Teil des Wahlkampfes der rechtsnationalen Fidesz-Partei und der Mobilisierung der Wählerschaft für die Parlamentswahlen 2026 bezeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden