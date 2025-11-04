Junge Urlauberin wacht nach Party auf – und ist übersät mit Wunden

Ein Traumurlaub in Vietnam verwandelte sich für die junge Britin Ellise in einen wahren Albtraum.

Während einer Rucksackreise durch Südostasien genoss sie das Leben, bis sie eines Morgens nach einer Poolparty mit Fieber, Kopfschmerzen und merkwürdigen Wunden am ganzen Körper aufwachte. Ihr Gesicht und ihre Arme waren übersät mit roten Flecken und Blasen, die sich rasch ausbreiteten.

„Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, was es war“, berichtet sie auf einem TikTok-Video. Zunächst dachte sie an Sonnenbrand oder eine allergische Reaktion – doch die Ursache war viel ungewöhnlicher.

@asia.ellise It’s highly possible i will have scars for the rest of my life which obviously some being on my face is a hard thing to process, I wanted to post about this because I can’t hide away forever even if sometimes I look in the mirror and just want to cry. Just another episode of Asia in Asia???? ♬ original sound - asia.ellise

Ein Arzt stellte schließlich fest, dass Ellise Opfer des sogenannten Paederus-Käfers geworden war. Dieses unscheinbare Insekt sticht nicht, sondern setzt beim Zerdrücken ein starkes Gift namens Pederin frei. Der Kontakt führt zu schweren Hautreaktionen, die wie Verbrennungen aussehen und sich besonders in feuchtem, tropischem Klima schnell verschlimmern können. Der Käfer wird zudem von Lichtquellen angezogen – ein offenes Fenster oder eine brennende Lampe reichen oft aus, um ihn in Hotelzimmer zu locken.

Ellise wurde mit Antibiotika und Cortison behandelt, doch die Schmerzen und das Brennen blieben tagelang. Einige der Wunden werden wohl Narben hinterlassen.